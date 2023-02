Hamsik ci mostra la sua casa: tutti incantati, ‘dettaglio’ pazzesco

Che cosa vediamo direttamente da casa Hamsik. L’ex capitano del Napoli ha pubblicato un curioso video su Instagram in una storia.

Di Marek Hamsik si sono perse un po’ le tracce, sportivamente parlando. I successi più grandi conseguiti in carriera dal centrocampista slovacco (che ha anche annunciato il ritiro ufficiale dalla sua Nazionale, n.d.r.) sono legati ovviamente a quanto fatto con la maglia del Napoli.

Il 35enne di Banská Bystrica ha sollevato due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana in azzurro, aggiungendo poi al proprio palmares personale un campionato di Turchia ed una Supercoppa di Turchia. Trofei quest’ultimi che Hamsik ha vinto entrambi con il Trabzonspor, sua attuale squadra.

E Hamsik, dopo i dodici anni vissuti al Napoli – sei dei quali da capitano – scelse di andarsene in Cina, al Dalian. Dopo due anni passati in Asia, “Marekiaro” fece ritorno in Europa, dapprima agli svedesi del Goteborg e poi ai turchi di Trebisonda.

Ma appena può, il centrocampista che al Napoli ha detenuto a lungo il numero 17 fa sempre ritorno alle pendici del Vesuvio. Intanto è andato in scena un cambiamento a dir poco epico.

Hamsik, su Instagram il cambiamento radicale

Di recente infatti Hamsik ha mostrato un video nel quale ha eliminato la sua caratteristica cresta.

Non è la prima volta che accade: nel 2009 si rasò a zero mantenendo la promessa nel caso in cui la Slovacchia fosse riuscita a qualificarsi ai Mondiali. Cosa che avvenne, con lui e compagni che contribuirono anche alla eliminazione dell’Italia da Sudafrica 2010.

Ma sui social il mai dimenticato Marek ha fatto anche ben altro. E ci ha mostrato quello che è accaduto a casa sua. Con tutta probabilità non ci troviamo in Slovacchia ma proprio in Turchia, dal momento che la stagione locale è in corso di svolgimento.

La storia social di Marek: neve ovunque

Ed ecco che possiamo ammirare da una storia social quello che è lo spazio antistante l’ingresso della casa dell’ex centrocampista azzurro.

Che, lo ricordiamo, è sposato con la sua Martina Franova e con la quale sta insieme sin dal 2007, proprio l’anno in cui lui venne acquistato dal Napoli allora neopromosso in Serie A.

La coppia ha tre figli: si tratta di Christian, Lucas e Melissa. E proprio il primogenito Christian viene taggato dal suo celebre papà, in un breve filmato che ci mostra il giardino di casa. Nel filmato pubblicato su Instagram si intravede anche un canestro per fare due tiri a basket.

Per il resto c’è neve ovunque. Uno scenario al quale Marek non era abituato se non quando poteva fare rientro dalla famiglia in Slovacchia, dove le temperature sono ben più rigide.