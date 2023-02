“Difficoltà con Kim e Kvaratskhelia”: Napoli, duro colpo per i tifosi

“Difficoltà con Kim e Kvaratskhelia”, le parole sono pesantissime: arriva un duro colpo per tutti i tifosi del Napoli.

Le dichiarazioni rilasciate dall’ex azzurro fanno molto rumore in casa Napoli, soprattutto per i tifosi ora molto preoccupati per il futuro: ecco quali sono le possibili difficoltà sul difensore coreano e l’asso georgiano.

Dalle parti dello stadio Maradona di Napoli il clima è raramente stato così allegro e spensierato. Gli azzurri, in attesa del ritorno della Champions, si godono il grande campionato fino a qui disputato ed in particolare l’ampio vantaggioa ccumulato dall’Inter seconda. Alla base di qeusto insperato successo ci sono diversi fattori che fin qui sono stati fondamentali, tra questi il mercato oculato e preciso di Giuntoli e De Laurentiis.

Minima spesa e massimo risultato: Napoli, che meraviglia

Il calciomercato di gennaio appena conclusosi ha riconfermato senza troppe sorprese lo stato di assoluta crisi economica che la Serie A ed il calcio italiano tutto sta vivendo. Gli appena 31 milioni spesi durante la sessione da parte del massimo campionato ed il basso numero di movimenti ha certificato una realtà già nota la quale, come inevitabile, chiama soluzioni ingegnose e grande capacità di osservazione.

Il Napoli oggi primo in classifica e dominante non solo in ambito nazionale, il girone di Champions vinto con merito è una prova del buon livello anche in campo europeo, è frutto di un lavoro minuzioso e di altissimo livello di tutta la squadra mercato azzurra, con il presidente De Laurentiis ed il direttore sportivo Giuntoli primi protagonisti.

A fare la differenza per gli azzurri è indubbiamente il rapporto qualità prezzo con cui alcuni calciatori sono arrivati. Costi bassi per protagonisti chiave della cavalcata degli uomini di mister Spalletti, come ad esempio Kvaratskhelia, pagato soli 11 milioni di euro e Kim, pagato solo 18. I due sono però anche protagonisti delle preoccupazioni dei tifosi in particolare dopo le parole di un ex.

Difficoltà per Kvara e Kim? L’ex non ha dubbi

Inevitabilmente le prestazioni messe in atto da Kim e Kvaratskhelia potrebbero a fine anno portare in alto l’interesse di alcune big d’Europa. I due, ancora giovani e con margini di miglioramento, potrebbero dunque essere uomini mercato la prossima estate, ma il Napoli ovviamente non vorrà privarsene: proprio di loro e in parte di questo argomento ha parlato l’ex azzurro Di Fusco.

Lo storico portiere, che in bacheca vanta ben 11 stagioni con la maglia del Napoli, con cui è anche cresciuto nelle giovanili, ha parlato del coreano e del georgiano dichiarando: “Rinnovi? Potrebbero esserci potenziali difficoltà con Kim e Kvaratskhelia. Quando sono stati acquistati nessuno si aspettava questo campionato da loro”.

Per entrambi il contratto è ovviamente ancora lungo, scadenza 2027 per Kvaratskhelia e 2025 (con opzione per altri due anni) per Kim, ma è inevitabile, soprattutto visti i potenziali interessamenti di altre squadre, iniziare sin da subito a discutere dell’argomento. Tutto sarà comunque rinviato all’estate, per ora dalle parti di Napoli l’obiettivo resta solo uno: continuare a stupire e vincere.