Calciomercato Napoli, problema contratto: salta l’affare, tifosi impietriti

Spunta fuori un problema relativo al contratto e salta l’affare: Napoli, questa volta la difficoltà è più seria del previsto.

Gli azzurri stanno vivendo un’ottima stagione, ma a fine campionato si faranno delle valutazioni sulla squadra.

Il Napoli sta vivendo una stagione da sogno. La squadra di Spalletti è in vetta alla classifica con un ampio margine di vantaggio e sogna di tornare a vincere lo scudetto dopo un’attesa interminabile. Gli azzurri, reduci dalla bella vittoria con la Roma, affronteranno lo Spezia nel prossimo turno di campionato: il match con i liguri sarà fondamentale per mantenere il distacco di 13 punti dalla seconda (in attesa ovviamente del derby di Milano). Intanto, però, si pensa anche al futuro: a fine anno ci saranno delle valutazioni sulla rosa e non tutti sono certi della permanenza.

Napoli, valutazioni in corso: addio doloroso per Spalletti?

Come anticipato, il Napoli sta disputando un’ottima stagione. Oltre al primato in Serie A, infatti, gli azzurri hanno anche passato il girone di Champions League da primi davanti al Liverpool e affronteranno l’Eintracht Frankfurt agli ottavi di finale. La doppia sfida con i tedeschi nasconde diverse insidie, ma gli uomini di Spalletti partiranno da favoriti. L’unico neo fin qui è ovviamente l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano della Cremonese, che ha poi eliminato la Roma guadagnando una storica semifinale.

Ad oggi, ogni elemento della rosa ha reso al massimo: la costanza delle prestazioni di squadra ne è la dimostrazione. Sugli scudi risaltano i nomi di Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e Lobotka, ma ogni giocatore, fra titolari e non, si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria. In ogni caso, a fine anno verranno effettuate delle valutazioni sul futuro di ogni singolo elemento. In bilico, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Juan Jesus.

Il difensore è un fedelissimo di Spalletti, ma il suo contratto è in scadenza al termine della stagione. Secondo quanto scritto dal quotidiano, società e giocatore sarebbero al lavoro per raggiungere un’intesa per il rinnovo, ma ci sarebbe un grande ostacolo: la durata del nuovo accordo. Juan Jesus vorrebbe firmare un biennale, mentre il Napoli si limiterebbe ad un annuale. I dialoghi proseguiranno, considerando che le intenzioni sono chiare: c’è volontà di andare avanti insieme.

Tuttavia, diverse società starebbero osservando con attenzione l’evolversi della situazione: in prima fila ci sarebbero alcune squadre francesi, altre inglesi e il Milan. La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi mesi: la distanza è colmabile e le parti sono al lavoro.

Juan Jesus, l’emblema della gestione di Spalletti

Il Napoli è diventata ormai una macchina perfetta con automatismi e giocate codificate che permettono alla squadra di volare. Fino ad ora è arrivata una sola sconfitta in campionato e il cammino è stato netto. La grande nota positiva è la profondità della rosa: i nuovi si sono integrati immediatamente e le seconde linee rispondono sempre sul campo quando c’è bisogno. Tra di loro c’è anche Juan Jesus, che quando è chiamato in causa offre sempre un contributo prezioso.

Il difensore ex Inter e Roma ha disputato sette match in Serie A (tutti dal primo minuto) mettendo a segno una rete: Spalletti punta su di lui e sa di poter sempre contare sui giocatori che partono dalla panchina e lo ha dimostrato schierandoli titolari quando lo ha ritenuto opportuno. Per questo, Juan Jesus è uno degli emblemi di questo Napoli.