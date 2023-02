Napoli, Spalletti non ci sta: in allenamento è stato chiaro con la squadra

Luciano Spalletti non fa sconti ed in allenamento è stato chiaro con la squadra: ecco cosa non è andato giù al tecnico azzurro.

Domani il Napoli sarà di scena al Picco dove alle ore 12:30 affronterà lo Spezia nella partita valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono i chiari favoriti per la vittoria, ma dovranno dimostrare sul campo di essere i più forti per portare a casa i 3 punti.

La squadra di Spalletti non deve assolutamente permettersi di sottovalutare l’impegno credendo di avere già la vittoria in tasca, con il rischio di incappare in una brutta sconfitta. I liguri sono a caccia di punti salvezza e scenderanno in campo con il coltello tra i denti per cercare di ottenere un risultato positivo contro la capolista. Ecco perché l’allenatore azzurro sta preparando la partita con la solita dedizione, cercando di lavorare su ogni dettaglio.

Napoli, vietato sottovalutare lo Spezia: i precedenti insegnano

Dopo venti giornate, il Napoli si ritrova saldamente al comando della classifica di Serie A ed è a +13 sull’Inter seconda, ma con un girone di ritorno ancora da giocare gli azzurri non possono permettersi di adagiarsi sugli allori. Lo scudetto passa soprattutto per sfide contro le squadre di medio bassa classifica come quella di domenica contro lo Spezia e la squadra di Spalletti dovrà dare il massimo, come ha sempre fatto finora, per portare a casa i 3 punti. Ciò che il Napoli non deve fare, invece, è il sottovalutare lo Spezia credendo di presentarsi al Picco e di vincere facile, con i precedenti che possono insegnare molto in questo senso.

Nella passata stagione, infatti, lo Spezia fu capace di battere 1-0 il Napoli al Maradona grazie ad un autogol di Juan Jesus e senza mai tirare in porta, mentre gli azzurri non riuscirono ad essere cattivi. Quelli persi contro i bianconeri risultarono poi punti pesantissimi per il Napoli che non poté restare in corsa per vincere il titolo, con i partenopei che poterono fare solo mea culpa. Anche nella gara d’andata di questa stagione, lo Spezia ha rischiato di fare lo scherzetto al Napoli, con uno 0-0 mantenuto fino all’89’, minuto nel quale Raspadori realizzò il gol vittoria.

La partita contro lo Spezia, dunque, è tutt’altro che semplice per il Napoli che non deve né sottovalutare l’avversario, né cullarsi sul fatto di avere tredici punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Lo pensa anche Spalletti che non ha voluto fare sconti a nessuno in allenamento ed ha mandato un chiaro messaggio alla squadra.

Spalletti mette il Napoli sull’attenti: il messaggio del tecnico è chiarissimo

L’entusiasmo attorno al Napoli sta continuando a crescere giornata dopo giornata, con lo scudetto che continua ad avvicinarsi a grandi passi agli azzurri. Nonostante Luciano Spalletti consideri l’entusiasmo dei tifosi molto importante, però, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, non vuole che la squadra si lasci contagiare troppo e nell’allenamento in quel di Castel Volturno ha mandato un messaggio chiaro alla squadra.

Spalletti ha voluto predicare calma e attenzione, ricordando alla squadra che mancano ancora molte partite al termine del campionato e nulla è ancora stato fatto. Il tecnico toscano non fa sconti a nessuno ed ha continuato a chiedere concentrazione ed impegno al gruppo, invitandolo a pensare solo alla singola partita. Un messaggio chiaro da parte di Spalletti che non vuole assolutamente vedere i suoi giocatori rilassarsi troppo a causa del largo vantaggio in classifica.