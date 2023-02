Diletta Leotta selfie allo specchio: in pochi notano il ‘dettaglio’ (minuscolo)

By

Qualcosa di inatteso segna la notte di Diletta Leotta. E lei ci tiene a mostrare tutto quanto ai suoi ammiratori.

Diletta Leotta è la regina dei social in Italia. La presentatrice dei programmi sportivi di DAZN può vantare un seguito di ben 8,6 milioni di follower su Instagram. Si tratta di un vero e proprio esercito di fan pronti a fare di tutto per la loro dea.

La 31enne originaria di Catania è regina non solo sui social ma anche in tv. È lei il volto ufficiale del calcio italiano, proprio grazie al fatto di potere introdurre quelli che sono i match di cartello di ogni giornata.

In più DAZN le affida spesse volte degli speciali, delle rubriche e degli approfondimenti nel corso dei quali Diletta Leotta può intervistare questo o quel protagonista del pallone di casa nostra. Uno spazio importante lo hanno trovato anche alcuni volti principali del Napoli capolista che sta triturando la concorrenza scudetto in questa stagione di Serie A.

Ad esempio, pochi mesi fa la siciliana ebbe modo di scambiare quattro chiacchiere con mister Luciano Spalletti. L’intervista si svolse a casa dell’allenatore toscano, il quale mostrò anche con grande orgoglio la sua grandiosa collezione di maglie da gioco.

Diletta Leotta, lei “studia” su Instagram e svela la novità

Tornando a Diletta Leotta e ad Instagram, sulla nota piattaforma di condivisione di contenuti lei è solita pubblicare con cadenza quotidiana delle immagini e dei video che la ritraggono nella sua routine giornaliera.

Ecco allora che possiamo ammirare la fidanzata di Loris Karius in palestra, in piscina, negli studi di DAZN o di Radio 105, oppure nel corso della preparazione di una campagna pubblicitaria per la quale lei presta il suo volto.

E tante volte non mancano neppure scatti decisamente molto più sensuali, dove Diletta si scopre fino al lecito massimo consentito. Però i contenuti che la giornalista di DAZN offre sono tanti.

Ad esempio eccola in un momento di pausa nel mentre è in corso dello studio fondamentale e necessario in vista di un grande appuntamento. Nella foto possiamo vedere la Leotta con gli occhiali inforcati. E con la solita, immancabile generosa scollatura.

Lei è pronta per il grande evento

Nella immagine realizzata in bianco e nero c’è anche una pletora di appunti e di fogli. E su uno di questi fa capolino il dettaglio in questione. Lei si sta preparando nel raccogliere tutte le informazioni che le servono per potere farsi trovare pronta in vista di Inter-Milan.

Toccherà proprio a Diletta infatti introdurre il Derby della Madonnina che cade di domenica 5 febbraio 2023, come posticipo della ventunesima giornata di Serie A. E che vedrà il Napoli come spettatore interessato.

È molto probabile che chi non dovesse riuscire a vincere tra le due milanesi dovrà dimenticarsi di potere provare ad impensierire gli azzurri di Spalletti in chiave scudetto.

Ed occorrerà pensare prima di tutto a guardarsi le spalle per fare in modo di conservare una posizione utile tra la seconda e la quarta piazza della classifica. E garantire così a sé stessa un piazzamento in Champions League con tutti gli introiti del caso.