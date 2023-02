Napoli, succede al campo d’allenamento: il ‘dettaglio’ non sfugge a Spalletti

Non poteva sfuggire, un dettaglio del genere, ad uno come Luciano Spalletti: cosa succede al campo d’allenamento?

Con il successo contro la Roma di domenica scorsa, ed il tracollo del Milan di Stefano Pioli contro il Sassuolo, il Napoli ha letteralmente spiccato il volo verso la vittoria del campionato italiano. Gli azzurri, infatti, hanno la bellezza di tredici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato adesso dall’Inter di Simone Inzaghi.

Inoltre, nel prossimo turno di campionato, almeno secondo la carta, il Napoli ha l’occasione di poter allungare ancora di più in classifica. Gli azzurri, infatti, sfideranno lo Spezia al Picco, mentre l’Inter giocherà il derby contro il Milan. Tuttavia, per Luciano Spalletti la strada per vincere lo Scudetto è ancora molto lunga.

Il tecnico toscano, sia in alcune dichiarazioni rilasciate in settimana che in quelle in conferenza stampa, ha voluto avvisare tutta la piazza partenopea: “All’inizio si diceva che non potevamo fare questo percorso, c’erano dei dubbi. Perché una di quelle sei squadre non può fare quello che abbiamo fatto noi? Ci rimane l’obbligo di fare risultati affinché gli altri, facendo ciò che abbiamo fatto noi, non s’avvicinino a noi”. Oltre ad avvisare tutti sulle difficoltà che potrebbe portare con sé la gara contro lo Spezia, Luciano Spalletti ha rivelato anche una cosa su suo giocatore.

Napoli, Luciano Spalletti su Giacomo Raspadori: “E’ di una serietà incredibile”

Il tecnico toscano, infatti, ha parlato così della grande volontà di Giacomo Raspadori: “Quando c’è l’allenamento montra una grandissima serietà, forza ed applicazione. Ho più disponibilità verso quelli che si allenano in questo modo. Chi pensa in un certo modo, chi viene al campo un’ora prima e lo prepara, e non chi viene negli ultimi due minuti”.

Luciano Spalletti ha poi continuato il suo intervento sull’ex giocatore del Sassuolo: “E’ una delle difficoltà per chi fa sto lavoro tenere fuori calciatori che hanno tutta questa applicazione, ma bisogna tenere conto di tutto. Raspadori è uno di quelli che quando lo chiami riesce sempre ad entrare nel contesto giusto, così come è successo nel match contro la Roma”. Non solo il tecnico toscano, ma anche Luca Gotti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara del Picco.

Spezia, Luca Gotti: “Napoli? Il fattore Picco può trasfomare la partita”

Il tecnico dello Spezia ha infatti rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Abbiamo la bellezza di nove assenze. Un paio di mancanze riesci a sopperire, ma nove sono tante. Napoli? Daremo tutto per affrontare questa partita. Loro sono belli da vedere, ma il fattore Picco può trasformare la partita”.