Inter, la disperazione dei tifosi: c’è già la cifra, addio imminente

Arriva una clamorosa notizia che non lascerà sicuramente felici i tifosi dell’Inter. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse novità riguardo un possibile addio di un calciatore dei nerazzurri.

Iniziano a circolare anche le cifre, segno il discorso possa essere più avviato di quanto si potesse immaginare. La società, visti i continui problemi economici, si ritrova costretta alla separazione in nome del bilancio.

La pessima notizia, inoltre, potrebbe non essere l’unica. Sono due, infatti, i calciatori che potrebbero lasciare da qui a breve, causando la disperazione dei tifosi. Se gli addii si dovessero concretizzare, però, la società nerazzurra starebbe già valutando i sostituti e avrebbe dei nomi in cima alla sua lista dei desideri.

Inter immobile sul mercato: spazio a operazioni minori

Nonostante la netta conquista della Supercoppa Italiana nel match di Riyad contro il Milan e l’accesso ai quarti di Champions League da giocare contro il Porto, l’Inter di Steven Zhang ha deciso di non rinforzarsi durante questa finestra invernale di mercato. Dalla rosa a disposizione di Simone Inzaghi, infatti, non è partito nessuno, nemmeno quel Milan Skriniar già promesso sposo del Paris Saint Germain. Sono rimasti a San Siro anche De Vrij, Gosens e Joaquin Correa, protagonisti negli scorsi mesi di alcune voci di mercato.

I movimenti in entrata e in uscita per l’Inter sono, dunque, rimandati alla prossima sessione estiva. Come detto in precedenza, Simone Inzaghi perderà certamente Skriniar già accordatosi con il PSG. Quella dello slovacco, però, potrebbe non essere l’unico addio doloroso tra le fila nerazzurre.

Inter, vicino il doppio addio: saltano fuori anche le cifre

Di recente, sono emerse con forza alcune voci che vorrebbero due dei protagonisti dell’Inter presto lontano da San Siro. Il primo è Samir Handanovic che ha perso i galloni da titolare dei pali nerazzurri e adesso è in bilico tra rinnovo e addio. L’altro profilo è quello di André Onana, estremo difensore camerunese arrivato a parametro zero nell’ultima estate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione economica non florida della Beneamata obbliga la dirigenza a ragionare su cessioni ed eventuali plusvalenze. Proprio per questo motivo il portiere ex Ajax potrebbe lasciare l’Italia dopo un solo anno. L’Inter, infatti, lo ha prelevato a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con l’Ajax e se dovesse arrivare un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro i nerazzurri valuterebbero molto seriamente una sua cessione. Per non farsi trovare impreparati gli uomini mercato dell’Inter studiano i profili dei possibili sostituti. Per il quotidiano, in cima alla lista si trovano Neto, preferito per sostituire Handanovic, e il turco Bayindir, estremo difensore classe ’98 del Fenerbahce prescelto in caso di addio di Onana.