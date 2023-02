Milan, la notizia prima del derby è una manna: Pioli sorride

Il Milan si avvicina al derby mentre sta attraversando un momento decisamente complicato: una buona notizia, però, risolleva l’ambiente.

I rossoneri sono reduci dalla pesantissima sconfitta contro il Sassuolo: il match con l’Inter può essere un’occasione per ripartire.

Il Milan sta vivendo un momento molto complicato: i rossoneri sono reduci da tre sconfitte consecutive in cui hanno incassato almeno due reti nei primi 45 minuti. In particolare, i rossoneri hanno perso la finale di Supercoppa con l’Inter per 3-0 per poi cadere con Lazio e Sassuolo per 4-0 e 2-5. Il derby di campionato può sicuramente rappresentare una chance per una svolta: la vetta della classifica è ancora molto lontana, ma la lotta per la Champions rischia di complicarsi. Intanto, una buona notizia ha risollevato l’ambiente.

Milan, la notizia fa sorridere Pioli: ecco perché

Il derby sarà decisamente carico di tensione: l’Inter gioca per mantenere il secondo posto in solitaria, mentre il Milan cercherà il sorpasso sui cugini con la speranza di ricevere anche un’iniezione di autostima. Si prospetta dunque un match carico di emozioni e adrenalina: saranno 90 minuti di fuoco. I rossoneri, nello specifico, hanno bisogno di una reazione emotiva e di orgoglio dopo i recenti risultati negativi.

La formazione di Stefano Pioli non vince da inizio gennaio quando si è imposta contro la Salernitana all’Arechi. Nel mezzo, oltre ai risultati deludenti, c’è stata anche una sessione di mercato in cui la dirigenza ha optato per un basso profilo: è arrivato Vasquez e non è uscito nessuno. Come noto, il grande obiettivo era Zaniolo, ma l’ipotesi è caduta dopo le richieste della Roma. Nelle ultime ore della sessione, però, si è vociferato anche di un possibile addio di Giroud: l’agente Vincenzo Morabito ha spiegato cos’è successo ai microfoni di TVPlay.

Il procuratore, che fa parte dell’entourage del francese, ha confermato l’interesse dell’Everton, ma ha chiarito: “Posso solo dire che non ha mai voluto pensare di andare via dal Milan. C’è un bel rapporto con il club e con i tifosi. Quello che viene fuori dall’Inghilterra sono situazioni che vorrei evitare di commentare. C’è un contratto fino a giugno. Il Milan stesso non ha mai preso in considerazione di separarsi dal giocatore”.

I tifosi, così come l’ambiente rossonero, avranno sicuramente apprezzato le parole di Morabito, che hanno confermato come la concentrazione di Giroud sia solo rivolta al Milan. Questo atteggiamento lascia anche ben sperare nel rinnovo: Pioli lo considera un elemento chiave della squadra e spera di poterlo allenare anche la prossima stagione.

Ora c’è il derby: terzo incrocio stagionale

Quello di domenica sarà il terzo derby di Milano di questa stagione. Il primo è andato in scena a inizio campionato e ha visto il Milan vincere per 3-2: Giroud è stato protagonista con un gol ed un assist. Quello successivo, invece, lo ha vinto l’Inter in Supercoppa per 3-0 grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. In questo caso, però, il bomber francese è stato autore di una prova opaca.

Domenica ci saranno punti molto pesanti: l’Inter arriva al match con una condizione psicofisica migliore, mentre il Milan è in grande difficoltà. Tuttavia, in match come il derby, sono le motivazioni a fare la differenza: per questo, è difficile indicare una favorita o una sconfitta certa.