“A volte si dicono cose…”: la risposta netta di Spalletti a Mourinho

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione del match di domani, ha dato una risposta a José Mourinho.

Dopo aver battuto la Roma di José Mourinho domenica scorsa, il Napoli ha in calendario la gara difficile del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti. I liguri sono sì quartultimi in classifica, ma già all’andata fecero soffrire gli uomini di Luciano Spalletti.

Il Napoli, al netto delle difficoltà che porta con sé la gara del Picco contro lo Spezia, ha l’occasione di poter allungare ancora di più in classifica, visto che domenica sera ci sarà il derby tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli. Il team partenopeo, in caso di vittoria contro i liguri e di una non vittoria della ‘Beneamata’, potrebbe portare di fatto il proprio vantaggio sul secondo posto a ben 15 punti.

Tuttavia, considerando anche la sofferenza patita domenica scorsa contro la Roma, Luciano Spalletti sa benissimo che la strada per la vittoria del campionato è ancora lunga. Contro i giallorossi, infatti, i campani hanno dovuto patire un bel po’ prima di portare a casa i tre punti con il gol realizzato da Giovanni Simeone. La prestazione dei capitolini contro il Napoli, di fatto, è stata commentata in maniera positiva da tutti. Basti pensare che lo stesso José Mourinho ha affermato che la sua squadra avrebbe meritato il successo.

Napoli, Spalletti risponde a Mourinho: “Meritava la vittoria? La nostra analisi è differente”

Il tecnico portoghese, sia nel post gara di domenica che in quello di Coppa Italia contro la Cremonese di Davide Ballardini, ha ribadito la bontà della prestazione dei suoi uomini contro il Napoli. Proprio su questo aspetto, nel corso della classifica conferenza stampa di presentazione della gara contro lo Spezia, Luciano Spalletti ha risposto al suo amico e collega José Mourinho.

Il tecnico toscano, infatti, ha parlato così ai media presenti nella sala stampa di Castel Volturno: “Pioli e Mourinho hanno affermato che meritavano più loro nelle gare contro il Napoli? A volte si dicono alcune cose per far mantenere l’entusiasmo tra i propri giocatori, lo si fa per avere più risposte nella gara successiva. Secondo me, abbiamo portato a casa dei risultati lottati (vedi quello di Milano) e fatto dei successi dopo gare abbastanza equilibrate, ma meritati come quello contro la Roma. Per noi l’analisi di queste partite è differente, visto che abbiamo vinto e giocato in quella maniera lì”.

Spalletti sullo Spezia: “Sono bravi ad attaccare gli spazi dietro la linea difensiva”

Oltre alle risposte a Mourinho e Pioli, ovviamente, Luciano Spalletti si è soffermato anche sullo Spezia: “Ha giocatori molto veloci, rapidi. Spero di trovare Gotti, perché so che ha avuto dei problemi. Loro sono bravi ad attaccare gli spazi dietro la linea difensiva, bisogna essere attenti alle coperture preventive. Dobbiamo essere bravi si a fare la partita che correre veloci all’indietro”.