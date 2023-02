Calciomercato Napoli, spunta il nome di Vlahovic della Juve: clamoroso

Spunta un clamoroso intreccio di mercato che coinvolge il Napoli e Dusan Vlahovic: ecco perché viene fuori il nome del centravanti bianconero.

Gli azzurri ed il bomber serbo sarebbero coinvolti in una trattativa che ha dell’incredibile: ecco cosa starebbe succedendo.

Quella in corso è una stagione alquanto complicata per Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, infatti, è stato fermo ai box per diverso tempo, anche se è riuscito a giocare al Mondiale mettendo anche a segno un gol contro la Svizzera. Nelle ultime settimane è rientrato in gruppo ed è anche sceso in campo da titolare nell’ultima partita contro la Lazio in Coppa Italia. Il suo nome, però, è ora al centro di un clamoroso intreccio di mercato che coinvolge anche il Napoli.

Vlahovic, l’intreccio di mercato col Napoli è da non credere

Vlahovic sta tornando ad essere nella miglior condizione possibile. Dopo il lungo stop, Allegri spera di averlo a disposizione per questa delicatissima parte di stagione: oltre al campionato, infatti, la Juve è impegnata anche in Europa League e Coppa Italia, due competizioni che i bianconeri sperano di vincere. Il serbo sta ritrovando il ritmo e si augura di tornare a segnare il prima possibile.

L’ex Fiorentina ha da poco festeggiato il primo anno in maglia bianconera: il suo sbarco a Torino è avvenuto proprio durante la passata sessione invernale di calciomercato a seguito di una trattativa sorprendente. Ad oggi, però, la sua permanenza alla Juve non è scontata: a riferirlo è l’emittente televisiva ESPN per cui l’attaccante sarebbe coinvolto in un intreccio di mercato che riguarda anche Osimhen.

Secondo ESPN, infatti, Vlahovic ed Osimhen sarebbero finiti nel mirino di due top club europei: Manchester United e PSG. Per ora si tratta esclusivamente di indiscrezioni: il mercato è appena concluso e di certo le attenzioni delle squadre non sono rivolte ai nuovi acquisti estivi. Tuttavia, questo non esclude che due attaccanti giovani e così forti non possano essere nelle liste dei desideri delle grandi squadre europee. Per questo motivo, i destini dei due numeri 9 sarà da seguire molto attentamente nei prossimi mesi.

Manchester United, pallino Osimhen: assalto in estate?

Non è la prima volta che Osimhen viene accostato al Manchester United. Gli inglesi sarebbero grandi estimatori del nigeriano e, salvo clamorose sorprese, in estate cercheranno una punta. Le ottime prestazioni del numero 9 azzurro avranno sicuramente attratto delle attenzioni e, di conseguenza, sarà da capire quali saranno le intenzioni dei Red Devils.

Ad oggi, l’unico attaccante da area di rigore è Weghorst, che è stato preso in prestito dal Burnley a gennaio. Oltre all’olandese, l’altra prima punta (con caratteristiche decisamente diverse) è Martial. Dal futuro di questi due giocatori dipenderà la strategia dello United per il mercato estivo: Osimhen potrebbe diventare un obiettivo concreto, così come potrebbe esserlo Vlahovic. I prossimi mesi saranno indicativi per il futuro dei due bomber, ma intanto Spalletti e Allegri se li coccolano e si aggrappano ai loro gol.