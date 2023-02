La sessione invernale di mercato si è appena conclusa, ma nonostante ciò, continuano ad emergere, una dopo l’altra, continue voci legate ai colpi in entrata in casa Napoli.

Sono in tanti, infatti, i calciatori che vorrebbero far parte del gruppo di Spalletti poiché anche dall’esterno trasmette unione, passione e gioca un calcio spettacolare e che valorizza quasi la totalità dei suoi interpreti.

A parlare di un possibile trasferimento, inoltre, è stato proprio l’agente del calciatore che ha voluto strizzare l’occhio ai partenopei. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, dunque, potrebbero farci un pensierino in vista dell’estate con il calciatore che, tramite il proprio agente, ha dato già la sua disponibilità ad un trasferimento in azzurro.

Napoli obiettivo di tanti: De Laurentiis e Giuntoli sfogliano la margherita

La stagione ad altissimi livelli condotta sin qui dagli uomini di Spalletti sta attirando, e non poco, l’interesse del calcio europeo nei confronti degli azzurri. I club avversari, infatti, rispettano e temono allo stesso tempo il Napoli e l’identità trasmessa da Luciano Spalletti. I calciatori, invece, guardano a Napoli come la piazza ideale. Società e staff uniti verso lo stesso obiettivo, tecnico dalle idee chiare, pubblico caloroso e sempre presente in massa, gruppo unito e affiatato e un gioco spumeggiante in grado di risaltare tanti calciatori. Non è un caso se alcuni calciatori, dunque, diano mandato ai propri agenti di provare a sondare il terreno con il Napoli. È accaduto con David Okereke, attaccante della Cremonese.

Di recente, infatti, l’agente dell’ex Venezia aveva parlato apertamente del suo assistito e della sua voglia di giocare in piazze e contesti come quello di Napoli. La presenza di Victor Osimhen in rosa, connazionale di Okereke, ha spinto l’agente dell’attaccante grigiorosso a tentare un approccio dichiarando pubblicamente la voglia del suo assistito di giocare con Osimhen sia in nazionale che nel club.

Pronto il colpo per l’estate: lo annuncia l’agente

Okereke, però, non è l’unico che si trasferirebbe molto volentieri in azzurro. Di recente anche l’agente di un altro calciatore di Serie A ha parlato molto bene del Napoli e della voglia del suo assistito di trasferirsi in azzurro. Si tratta di Alessandro Benini, agente di Emmanuel Gyasi dello Spezia.

Gyasi è ormai un punto di riferimento dello Spezia. Il ghanese sta disputando la sua quinta stagione in Liguria dove ha sviluppato doti tecniche, tattiche, ma sopratutto, di leadership. Caratteristiche che potrebbero fare a caso del Napoli come confermato dallo stesso agente ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live. Ecco le parole di Benini: “È vero in passato se ne è parlato ma non ho mai avuto contatti diretti con Giuntoli e la dirigenza. […] Se poi in futuro dovesse arrivare il Napoli è normale che sarebbe un’offerta irrinunciabile e non sarebbe difficile trovare un accordo con la società. Parliamo di una società che è cresciuta tantissimo ed è al top, sarebbe già bellissimo se potesse giocarsela con loro anche se davanti avrebbe giocatori del calibro di Kvaratskhelia“.

Secondo l’agente, dunque, Napoli potrebbe essere la dimensione adatta a Gyasi che, chiaramente, arriverebbe consapevole di dover lottare contro grandi calciatori per mettere in difficoltà Spalletti.