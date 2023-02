Juventus, boccone amaro per la dirigenza: c’è l’annuncio ufficiale

Per la nuova dirigenza della Juventus arriva un altro boccone amaro da digerire in un momento già complicato: c’è l’annuncio ufficiale.

Per il nuovo cda del club di Torino arriva un altro brutto colpo da mandare giù in un momento storico estremamente complicato sia in campo che soprattutto fuori: c’è già l’annuncio ufficiale.

Per la Juventus, nonostante la vittoria contro la Lazio e il pass per le semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, il periodo resta estremamente complicato sia in campo che, soprattutto, fuori. Tra le ben note vicende giudiziarie ed i risultati altalenanti che la squadra di Allegri sta fin qui ottenendo, per i tifosi e la dirigenza del club di Torino non sembrano arrivare molte buone notizie e all’orizzonte sembra prepararsi una nuova bufera.

Juve, tra campo e processi regna l’incertezza

Il meno 15 comminato alla Juventus nell’ambito dell’inchiesta sul tema plusvalenze fittizie ha gettato nel panico i tifosi. La sentenza della corte di giustizia federale e le conseguenti ragioni rese pubbliche da pochi giorni mostrano un quadro chiaro della situazione, quadro sul quale gli avvocati della società stanno ovviamente lavorando per fare ricorso, come ufficializzato dallo stesso club di Torino.

Starà al Coni e al suo collegio di garanzia stabilire se la sentenza verrà o meno confermato, ma fino a quel momento la situazione resta assolutamente delicata. Il futuro parla anche di un caso “Manovra stipendi” ancora da sviscerare, andando a crerae ulteriori incertezze per una tifoseria sempre più in ansia per il futuro della Juventus, ad oggi molto lontana dal sogno Champions e più in generale dalle Coppe europee.

Il nuovo cda con a capo il presidente Ferrero assieme al direttore generale Scanavino si trova a vivere sin da subito momenti molto bui, non troppo lontani da quelli del 2006 già ampiamente citati da vari esperti del settore. A rendere tutto più complicato c’è poi il campo, con risultati altalenanti, ed anche il mercato: la sessione di gennaio, oltre che a non portare colpi, ha portato anche ad una delusione dura da digerire.

No alla Juve: la scelta del calciatore è incredibile

La Juventus non è ovviamente stata l’unica squadra di Serie A a non aver compiuto mosse di emrcato in entrata, sono molte le squadre che per svariate ragioni hanno dovuto o hanno scelto un gennaio immobile. A far rumore dalle parti di Torino è stata però una trattativa poco nota, ma il cui mancato completamento è davvero incredibile dopo le parole del protagonista dell’affare: l’attaccante Filip Stojikovic.

Svizzero classe 2000, Sotjkovic è passato proprio nello scorso mese dagli elvetici del Sion ai tedeschi del Darmstadt, nella serie B della Germania. L’attaccante ha confermato in una recente intervista che su di lui c’era anche la Juve, ma che lui ha scelto di approdare nella sua attuale squadra, il motivo? Una maggiore stabilità.

“La Juventus? Sì, c’era qualcosa. Ma basta con i prestiti. Certo sarebbe stato un premio, ma alla mia età, è importante avere un club che ti sostiene e ti stia dietro e che tu non venga costantemente ceduto in prestito”, queste le parole di Stjikovic, molto critico nei confronti del modello bianconero. Per la Juve un altro brutto colpo che da una volta di più un quadro della situazione.