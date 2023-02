Alena Seredova mostra la sua casa: spunta un ‘dettaglio’ incredibile

C’è qualcosa di curioso che riguarda Alena Seredova e casa sua. Qualcosa che ha destato delle domande ed anche un po’ di sano divertimento.

Alena Seredova a casa a Torino, e da tantissimo tempo ormai. Un po’ per gli impegni di lavoro, ma soprattutto per un grande amore passato e per un grandissimo amore presente, la modella ceca è ormai di base nel capoluogo piemontese da anni ed anni.

In casa di Alena Seredova c’è posto per lei e per il suo compagno, Alessandro Nasi. E non solo. Con loro vivono anche la figlioletta Charlotte Vivienne, nata a maggio del 2007, ed i due ragazzi che la 44enne della Repubblica Ceca ha avuto da Gianluigi Buffon.

Si tratta di Louis Thomas, di 15 anni, e di David Lee, di 13. Un po’ in tanti sanno che il portiere del Parma (allenato tra l’altro dall’ex centrocampista del Napoli, Fabio Pecchia) ed Alena Seredova non vivono più nella stessa casa dal 2014.

Dopo un fidanzamento intrapreso nel 2005 e culminato nel matrimonio del 2011, lui la tradì con Ilaria D’Amico, alla quale a tutt’oggi l’ex estremo difensore di Juventus e Paris Saint-Germain è legato.

Alena Seredova casa, c’è qualcosa di curioso da lei

Su questa vicenda la Seredova ha imparato a fare della sana autoironia, riuscendo al tempo stesso a rimettere insieme i pezzi di quella che fu una delusione immensa per ricostruire un presente più solido e felice. Con l’imprenditore Alessandro Nasi va tutto a meraviglia.

Nel frattempo ecco Alena felice e sorridente anche da sola, in diversi post pubblicati sui suoi profili social ufficiali. Tra questi spicca uno scatto della bella venuta dall’Europa dell’Est. La vediamo ritratta all’interno della sua cucina. Che cosa c’è di così particolare?

L’ambiente in questione appare accogliente ed assai confortevole. Vediamo una cucina elegante ma al tempo stesso improntata su di un design semplice. Colpisce un po’ la predominanza di tutto quel bianco.

La Seredova si trova al centro della scena, seduta proprio accanto al piano cottura con indosso una tenuta prettamente casereccia, costituita da una tuta color panna. Colori che ben si sposano su quella che è la tinta dominante della sua cucina. Qual è il tratto che ha destato la curiosità dei suoi follower?

Tutti a copiare la sua idea geniale

Non la penisola con rubinetteria laccata in oro. Non la presenza dei fiori proprio sul piano di lavoro, sotto alla cappa. Ad incuriosire un po’ tutti è invece quella scala. Per un qualcosa di alquanto inusuale da vedere in una cucina. Ma quello è un accessorio che si rivela utilissimo.

Quante volte noi dobbiamo fare ricorso ad una sedia per raggiungere i piani più alti allo scopo di recuperare una padella od una pentola?

Oppure qualche alimento confezionato che abbiamo riposto nella dispensa. Ebbene, la bella Alena ha una comoda scala che può essere spostata al di sotto di ogni credenza e ripiano alto della cucina di casa sua.

E magari questo può fare da ispirazione per alcuni di noi. Possiamo copiarle l’idea, lasciare in pace le sedie ed aggiungere un tocco di originalità anche nelle nostre abitazioni.