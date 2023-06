Scatto ‘vintage’, Sabrina Salerno lascia tutti senza fiato

Sabrina Salerno non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower. Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva una nuova meraviglia

Anche in questa occasione i suoi fan non possono fare altro che alzarsi tutti quanti in piedi per il meraviglioso regalo che la nativa di Genova ha offerto a tutti coloro che la seguono. In questo ultimo periodo la bellissima cantante ed attrice è stata al centro delle polemiche per via di una vicenda molto scomoda e che ha scatenato non poche critiche.

A mettere una pieta sopra ed, allo stesso tempo, spegnere queste polemiche ci ha pensato proprio lei. Nel frattempo, però, dal suo profilo arrivano degli scatti “vintage” che lasciano tutti senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando si tratta di lei. Uno scatto in “bianco e nero” che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione.

Sabrina Salerno, scatti “vintage” da urlo: che visione

Per Sabrina Salerno il tempo sembra non essere mai passato. Anzi, con il trascorrere degli anni, migliora sempre di più. Per molti pare che ci siano non pochi problemi con la sua carta di identità: 55 anni è davvero impensabile per la ‘Regina di Instagram’ che ne dimostra almeno la metà. Incredibili come i suoi scatti che ha deciso di pubblicare sul suo profilo. Proprio come questo (in basso) che ci lascia inevitabilmente senza parole.

In “bianco e nero” dà sicuramente quel tocco in più che serviva. Giubbotto di pelle in bella vista e top che mette in risalto il suo importante repertorio. Sguardo fisso verso l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a conquistare tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower. Proprio come sta accadendo in questo caso.

Tra coloro che hanno commentato il suo post c’è anche un celebre personaggio televisivo come Elisabetta Canalis. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha utilizzato semplicemente una parola: “Iconica“. E tutti i torti, a dire il vero, assolutamente non ha. I suoi seguaci, invece, continuano a riempirla di “Sei bellissima“, “Fantastica“, “Che mondo sarebbe senza Sabrina?” e tanto altro ancora.

Uno scatto in cui lei aveva appena compiuto 16 anni. Una ragazzina, proprio come lo è attualmente per tutti quanti noi. A quanto pare sempre ieri per la classe ’68 che continua ad essere una delle donne più belle del nostro Paese.