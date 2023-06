Il gioiello della nazionale al Napoli: De Laurentiis show

Il gioiello della Nazionale piace (e non poco) alla squadra campione di Italia che è pronta a tutto per acquistarlo nella prossima sessione estiva del calciomercato

A quanto pare il presidente Aurelio De Laurentiis ha le idee abbastanza chiare. Il numero uno azzurro ha “confermato” il suo ds Giuntoli (anche se si fa sempre più insistente l’interesse da parte della Juventus) e sta cercando il post-Spalletti (sta valutando una lista di oltre 40 allenatori) penserà anche a come rinforzare la squadra.

Proprio come ha ribadito nel corso della conferenza stampa di presentazione nel prossimo ritiro che gli Azzurri effettueranno in quel di Castel di Sangro. Ed un nome nella lista dei preferiti già c’è. Si tratta di un vero e proprio gioiello: sia per il club che per la Nazionale allenata da Mancini.

Napoli, per la difesa si punta il gioiello della A

Il Napoli ed i tifosi partenopei hanno una paura matta di perdere il miglior difensore di questa stagione che si è appena conclusa. Ovviamente stiamo parlando di Kim min-Jae. Il sudcoreano ha avuto un impatto devastante in questa Serie A. Le sue ottime prestazioni, ovviamente, non sono affatto passate inosservate ai top club europei. Tra questi spunta il Manchester United che è pronto ad approfittare della clausola del calciatore.

Si tratta di 54 milioni di euro. Una cifra che i ‘Red Devils’ sono pronti a spendere senza alcun tipo di problema. Nel caso in cui si dovesse verificare questa cessione dolorosa, il Napoli avrebbe trovato anche il sostituto. Si tratta di Giorgio Scalvini. Non più una rivelazione di questo campionato, ma una vera e propria certezza. Il suo tecnico Gasperini, infatti, gli ha dato fiducia fino a farlo diventare un titolare inamovibile della sua squadra.

Anche il ct Mancini lo tiene sotto osservazione, anche se non lo ha convocato in vista dei prossimi impegni di Nations League. Il classe 2003, in questa stagione, si è tolto la soddisfazione di trovare la via della rete in ben 2 occasioni. Le sue prestazioni hanno incuriosito (non poco) il Napoli che lo ha inserito nella lista dei calciatori da acquistare nel caso di una cessione importante.

Se dovesse verificarsi, appunto, quella di Kim allora De Laurentiis sarà pronto a bussare alla porta dei Percassi per chiedere informazioni sul 20enne. La sua valutazione, in questo momento, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.