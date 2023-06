Guerra totale: il campione ha fatto infuriare il Presidente

Si tratta di guerra totale tra i due protagonisti a lungo insieme: da un lato il campione e dall’altro il Presidente, tanto da farlo infuriare, ecco cosa è accaduto…

Una situazione diventata insanabile, nonostante i due siano stati molto legati per diverso tempo, scopriamo i motivi per cui si è arrivati a quel punto e chi sono i protagonisti nella vicenda in questione.

Stiamo parlando di Lionel Messi e dell’attuale Presidente del Barcellona, vale a dire Joan Laporta, un connubio vincente per molti anni, ma un rapporto di recente guastato da diversi eventi, tanto da scatenare il putiferio tra le parti.

Il calciatore argentino è proprio cresciuto sin da giovanissimo nella società guidata da Laporta, tanto da farne l’esordio molto giovane e conquistare numerosi trofei, fino al giugno 2010, quando decise di non ripresentarsi alle elezioni per confermarsi numero 1 dei catalani, poi passati nelle mani di Sandro Rosell.

Guerra Totale! Il Presidente ha dato l’ok

Nel successivo decennio, i Blaugrana hanno continuato a vincere con Lionel Messi autentico mattatore, ma gli ultimi anni a livello societario sono stati alquanto complessi, tanto da far pensare al più volte Pallone d’Oro di salutare i compagni di squadra e tentare nuove avventure.

Per risolvere la questione, si arriverà poi al marzo del 2021, quando per risollevare le sorti del club, venne rieletto Joan Laporta, ma dopo pochi mesi vi fu l’addio di Messi alla squadra per cui aveva sempre giocato da professionista.

Il suo passaggio al PSG scosse l’ambiente, ma dopo 2 anni a Parigi, il fuoriclasse argentino ha deciso di cambiare aria; tutto sembrava destinato ad un suo ritorno in Catalogna, ma alla fine è arrivata la scelta di andare in MLS, con l‘Inter di Miami come sua prossima squadra.

Queste sono state le sue parole rilasciate al Mundo Deportivo sul suo prossimo futuro: “Voglio vivere il calcio in modo diverso dopo aver vinto i Mondiali e l’impossibilità di ritornare al Barcellona, anche se non so se loro hanno provato a riprendermi, di certo con Laporta ho parlato una sola volta o due al massimo“. A tali parole hanno fatto seguito le voci in Spagna su una trattativa finita male tra Lionel Messi ed il suo ex Presidente, il quale non sarà ormai più il suo futuro, vista la decisione di chiudere la carriera all’Inter Miami.