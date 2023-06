Ribaltone totale, vuole restare al Napoli: colpo di scena

By

Non solo addii in casa azzurra. Quando sembrava sul punto di fare le valigie, colpo di scena: vuole restare al Napoli

Come promesso nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda parte del ritiro estivo in quel di Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto, l’erede di Luciano Spalletti verrà ufficializzato entro il 27 giugno.

Giorni di fuoco, quindi, per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis che, oltre a completare il casting per la scelta del successore del tecnico di Certaldo che coinvolge ben 40 nomi (!), è impegnato nel braccio di ferro con il suo Direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che, a dispetto di un altro anno di contratto, vuole a tutti i costi la Juventus.

Ebbene, la più immediata conseguenza di tutto ciò è che il mercato del Napoli è in stand by. O, meglio, quello in entrata. Infatti, il Centro tecnico di Castel Volturno, quartier generale del Napoli, sembra una pista secondaria dell’aeroporto di Capodochino visti i tanti azzurri pronti a decollare verso altri lidi.

Napoli, colpo di scena: Zielinski vuole restare

Luciano Spalletti, ormai ex tecnico azzurro, quindi, rischia di fare da apripista per la “diaspora” azzurra. A prescindere da quello che sarà l’esito del braccio di ferro tra il patron azzurro e Giuntoli, è quasi certo che Kim Min-jae, il migliore difensore della Serie A, andrà a rinforzare il reparto arretrato del Manchester United.

I Red Devils non hanno problemi a versare, in un’unica rata, l’importo della sua clausola rescissoria, 65 milioni di euro, mentre il difensore sudcoreano ha già salutato i compagni e svuotato la sua villa a Posillipo.

Occhio, ovviamente, a Victor Osimhen, corteggiato da mezza Europa, mentre Hirving Lozano, tra i meno brillanti nella trionfale cavalcata verso il tricolore, è al passo d’addio e potrebbe quindi fare compagnia a Tanguy Ndombelé che non verrà riscattato dal Napoli e farà pertanto ritorno al Tottenham.

Tuttavia, a fermare ‘l’emorragia’ azzurra è Piotr Zielinski, fino a qualche giorno fa dato sul piede di partenza in quanto indisponibile a rinnovare a cifre più basse rispetto a quelle del contratto in essere. Ebbene, con un autentico coupe de theatre il polacco, tra i protagonisti del terzo scudetto, secondo quanto riportato da “Il Mattino”, ha confessato ad alcuni suoi amici, durante la festa organizzata a Quarto per il murale dedicatogli, di voler proseguire il ‘matrimonio’ con il Napoli.

Insomma, la prospettiva di difendere nella prossima stagione lo scudetto e di disputare un’altra Champions League da protagonista, oltre al legame speciale con la città di Napoli, noto da tempo, per Zielinski vale di più di un paio di milioni di euro in più sul conto corrente.