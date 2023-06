Mercato Napoli, il nuovo Kim arriva a prezzo di saldo: affare in chiusura

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo in difesa per rimpiazzare il partente Kim. Il campione è vicino all’approdo all’ombra del Vesuvio ad un prezzo di saldo, l’affare è ad un passo dalla chiusura ed ora i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.

E’ stata una stagione esaltante quella che si è appena conclusa per il Napoli, che ha riportato all’ombra del Vesuvio uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Ha spiazzato tutti, però, la notizia dell’addio di Luciano Spalletti, così come resterà un vuoto importante in difesa per l’addio ormai imminente di Kim Min-Jae. Da questo punto di vista, però, gli azzurri sono pronti a rimediare dal momento che è stato individuato il suo erede. Può arrivare a prezzo di saldo e si tratta di un profilo in grado di accendere l’entusiasmo delle persone.

Mercato Napoli, colpo in difesa

E’ ormai scontato che quella che si è appena conclusa è stata l’unica ed ultima stagione di Kim Min-Jae al Napoli. Il centrale sudcoreano, infatti, è vicino al trasferimento al Manchester United, che pagherà la clausola rescissoria presente nel suo contratto. L’obiettivo dei Red Devils, in tal senso, è quello di ritornare nel minor tempo possibile nell’Olimpo del calcio e si è consapevoli che il margine d’errore è minimo.

Il Napoli, invece, dal canto suo non ha nessuna intenzione di perdere la posizione che ha conquistato in anni di duro lavoro e di strategia. Per questo motivo sta già sondando il mercato internazionale a caccia dell’erede dell’ex Fenerbahce. E lo ha trovato, stando a quanto raccontato da CalcioNapoli24, in un autentico campione della Liga. Si tratta di Pau Torres, obiettivo della Juventus ed anche di altre big. All’interno del suo contratto con il Villarreal c’è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma può arrivare ad un prezzo di saldo. Ed il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione di mercato.

Pau Torres al Napoli

Il forte centrale difensivo, sempre tra i migliori in Liga, ha il contratto in scadenza nel 2024. Per questo motivo il Villarreal pare disposto ad accontentarsi, per così dire, di cederlo a 40 milioni per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Cifra, questa, assolutamente accessibile per il Napoli vista l’imminente cessione di Kim e più difficile, invece, da mettere insieme per la Juventus.