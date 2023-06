La camicia si apre e resta in intimo: Claudia Ruggeri bollente

Claudia Ruggeri non ha alcuna intenzione di smettere di stupire e, direttamente dal suo account ufficiale di Instagram, arriva un nuovo ed interessante capolavoro che merita di essere visionato – FOTO

Anche in questa occasione non possiamo fare altro che alzarci tutti in piedi per applaudire il suo nuovo ed entusiasmante post che non poteva affatto passare inosservato ai nostri occhi. Se non avete avuto ancora la possibilità di visionare la sua meraviglia non preoccupatevi visto che siete nel posto giusto.

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande. Non è affatto un mistero che questo suo nuovo capolavoro stia raccogliendo il successo che merita. Ovvero una pioggia infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non stavano aspettando altro.

Claudia Ruggeri, semplicemente unica: che scatto

Claudia Ruggeri non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di una dei volti noti della televisione italiana. In particolar modo per quanto riguarda il programma “Avanti Un Altro“, condotto dal duo inseparabile formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso della trasmissione interpreta il personaggio di “Miss Claudia“. Le sue “prestazioni” fanno decisamente impazzire i suoi fan.

Così come i suoi post che pubblica su Instagram sono una vera goduria per gli occhi dei follower. Gli stessi che non si perdono affatto un suo singolo aggiornamento. Proprio come l’ultimo post che parla fin troppo chiaro. Ovvero la camicia che si sbottona sempre di più ed il suo intimo che fa da protagonista. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma tutti coloro che la seguono hanno apprezzato.

Un filo di trucco che, in queste occasioni, non deve mai mancare. Capelli sempre più lunghi e neri come non mai ed apprezzamenti sotto al suo post come se piovessero. Da un banale “Sei bellissima” fino ad arrivare “La regina di Mediaset”. Non potrebbe essere altrimenti visto che tutti hanno ragione. Soprattutto quando si parla di lei. Il numero dei suoi follower, giorno dopo giorno, aumenta sempre di più.

Basti pensare che adesso è arrivata a quota 1,3 milioni. Il suo obiettivo è quello di arrivare a 2. Nel frattempo, però, delizia i suoi seguaci con degli scatti a dir poco da urlo. Un “allenamento” in vista della estate calda che la attende.