Spalletti da brividi: commozione totale in conferenza

Poco prima del match vinto, in campionato, contro la Sampdoria il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si è commosso in conferenza stampa. In particolar modo per ricordare una persona che non è più tra noi

Un momento toccante. Decisamente commovente quello che si è verificato a Castelvolturno, in occasione della conferenza stampa della vigilia dell’ultimo match di Serie A contro i blucerchiati di Dejan Stankovic. In molti, infatti, si sono soffermati sulle parole del tecnico di Certaldo rilasciate in conferenza stampa.

Dedicate ad una persona che è morta. Anzi, è stata uccisa da parte di chi avrebbe dovuto proteggerla e prendersi cura di lei. Non solo: anche del suo bimbo che aveva in grembo. Ed invece è stata uccisa con tre coltellate fatali che non le hanno lasciato assolutamente scampo. Un delitto di cronaca. Un altro femminicidio che ha sconvolto il nostro Paese.

Napoli, il ricordo di Spalletti per Giulia Tramontano

Per un momento è stato messo da parte il calcio. In conferenza stampa si è parlato, per qualche minuto, di un omicidio che ha visto come vittima una giovane ragazza. Tutti quanti voi avrete sicuramente sentito parlare di Giulia Tramontano, la donna di 29 anni uccisa a Seregno (Lombardia) dal fidanzato, Alessandro Impagnatiello. Giulia aspettava un bambino, Thiago, che sarebbe dovuto nascere tra due mesi esatti.

Un mondo che non potrà mai conoscere visto che il “padre” lo ha ucciso. Giulia era molto legata alla sua terra (originaria di Sant’Antimo, provincia di Napoli) e quando poteva scendeva in Campania per stare vicino ai propri genitori. Sabato 27 maggio, però, Giulia è stata uccisa dopo aver scoperto del tradimento del barman che le aveva mentito a più non posso. In conferenza Spalletti ha voluto ricordarla.

Un ricordo toccante quello del mister in memoria di una donna che è stata barbaramente uccisa senza un motivo. Queste sono alcune delle parole rilasciate da Spalletti: “So che lei era molto tifosa del Napoli. Gli uomini che uccidono una donna confessano la loro vigliaccheria. Con la sua malvagità ha cancellato una storia che meritava di essere vissuta”.

E ha aggiunto: “Immaginiamo la mamma e il figlio andare al Maradona, saranno con noi allo stadio. Chi pensa di risolvere le cose con la violenza è un perdente senza futuro“. Ricordiamo che i funerali della ragazza si svolgeranno proprio a Sant’Antimo mercoledì 7 giugno. Saranno presenti familiari, parenti, amici e tutte le persone che la volevano bene e che faticano ad accettare questa assurda morte.