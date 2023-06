Ancora un addio eccellente: un altro big saluta Napoli

Un altro addio eccellente si potrebbe verificare in casa Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato. Un altro big è pronto a fare le valigie e andare altrove

Uno degli addii sicuri porta al nome di Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo verrà ricordato per sempre come l’uomo che è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta. L’allenatore sarà sempre nel cuore dei tifosi. Un altro che sarebbe pronto a fare le valigie è il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Non è affatto un mistero che il dirigente sia entrato nel mirino della Juventus che vuole ripartire da lui.

Oltre a loro, però, anche i calciatori inquadrati in foto sono entrati nel mirino dei top club europei. Soprattutto dopo che le loro prestazioni convincenti li hanno portati a vincere il campionato della Serie A. In particolar modo uno dei big partenopei pare essere entrato nella lista dei desideri da parte della squadra estera rinominata. La stessa che ha intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione. Presentando una offerta importante.

Napoli, attenzione ad un altro big pronto ad andare via

L’obiettivo del presidente De Laurentiis è fin troppo chiaro: ovvero quello di cercare di trattenere i suoi big dagli assalti dei top club europei. I suoi diamanti non sono in vendita. Tutto potrebbe seriamente cambiare se dovesse arrivare una offerta a dir poco irrinunciabile. Solamente in quel caso le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Tra i nomi dei calciatori che hanno parecchi estimatori spunta quello di una vera e propria sorpresa di questa stagione. Stiamo parlando del difensore Kim Min-Jae. Tanto è vero che il coreano è stato eletto come il migliore nel suo ruolo in questo campionato. Un riconoscimento non da poco visto che questo è il suo primo anno in Italia.

Se le cose continuano su questa direzione anche l’ultimo per un semplice motivo. Lo stesso che non farà affatto piacere ai tifosi partenopei. Le sue prestazioni hanno convinto il Manchester United a puntare forte su di lui in vista del prossimo campionato. Ten Hag vuole portarlo in Premier League quanto prima.

I ‘Red Devils’ sono pronti a pagare la clausola: una cifra che supera abbondantemente i 50 milioni di euro. In quella occasione De Laurentiis avrebbe le mani legati e non potrebbe fare altro che cedere il suo gioiello. L’ultima parola, però, spetta sempre all’atleta.