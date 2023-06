Carolina Stramare, ma che vestito è? Tutto scoperto, fan in delirio

Carolina Stramare sfodera un abito a dir poco illegale: tutto il fascino della modella, eleganza provocante che colpisce al cuore

Bellezza come sempre difficile da descrivere, quella di Carolina Stramare. Classe 1999, la modella e showgirl è sempre più uno dei volti femminili più amati e intriganti del mondo dello spettacolo e si sta lanciando verso una estate 2023 davvero memorabile.

La sensualità dell’ex Miss Italia non la scopriamo certo oggi, ma negli ultimi tempi la stiamo ammirando davvero al meglio. Carolina si sta prendendo gradualmente e con maggiore impatto le luci della ribalta, come testimoniato dalla recente avventura a Pechino Express che ha contribuito a farla apprezzare sempre più dal pubblico. E il suo seguito sui social va di pari passo: sfondato il muro del mezzo milione di followers su Instagram.

Eleganza, classe e fascino mozzafiato, per Carolina, davvero scatenata. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Egitto, tra sole, mare e qualche shooting di altissimo livello, non si ferma un attimo e in questo weekend è a Formentera, per uno dei principali eventi che coinvolge il jet-set nel corso dell’estate. Alle Baleari si svolge infatti il Vip Champion, una kermesse che comprende party esclusivi, vari momenti di intrattenimento e competizione sportiva, con tornei di beach volley che vedranno in campo vari esponenti del mondo dello spettacolo.

Il parterre al femminile è davvero di tutto rispetto: oltre a Carolina, ci saranno Estefania Bernal, Delia Duran, Samira Lui, Valeria Marini, Cecilia Capriotti, Susanna Giovanardi e molte altre ancora.

Carolina Stramare illumina la notte di Formentera così: fuori tutto, silhouette statuaria

Carolina ha deciso da subito di sfoderare l’artiglieria pesante, per così dire. Nella prima serata del lungo weekend, ecco infatti come si è mostrata ai fan sui social e come ha tenuto banco con un abito a dir poco clamoroso.

Gonna orientaleggiante dallo spacco infinito e un top che racchiude e contiene a fatica la solita vertiginosa scollatura. La silhouette di Carolina è incantevole e accende come al solito il suo pubblico, fan in delirio per lei. Se queste sono le premesse, l’estate sarà davvero bollente. Ma non potevano esserci dubbi, visto che siamo ben a conoscenza della bellezza eclatante di Carolina, e negli scatti degli ultimi giorni, i primi sulla spiaggia, avevamo avuto conferma di quanto fosse in forma smagliante. Che si aprano le danze, la Stramare è pronta a farci sognare ad occhi aperti.