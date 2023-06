Arriva anche senza Italiano: Napoli, colpo dalla Fiorentina

Il possibile arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli potrebbe portare nel capoluogo partenopeo uno dei pupilli del tecnico alla Fiorentina

È tempo di grandi manovre in casa Napoli. Dopo la vittoria dello Scudetto, che ha portato gioia e festeggiamenti in tutta la città, la notizia dell’addio di Luciano Spalletti ha un po’ messo in allarme la tifoseria.

Il tecnico toscano, dopo il trionfo, ha dichiarato di volersi prendere un anno sabbatico, e la dirigenza partenopea sta già sondando il terreno per trovare il suo sostituto. Tra profili di grande spessore internazionale quali Luis Enrique o Julian Nagelsmann, che sembra però vicino al PSG, e la suggestione di un ritorno di Rafa Benítez, negli ultimi giorni sembra essersi fatto sempre più forte il nome di Vincenzo Italiano.

Il tecnico della Fiorentina risponde perfettamente all’identikit fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis: un allenatore dal calcio offensivo e propositivo, improntato sul possesso e sull’attacco e che utilizzi il 4-3-3 o il 4-2-3-1, moduli che da ormai dieci anni sono nel DNA della squadra azzurra, esclusa la parentesi di Carlo Ancelotti e del suo 4-4-2. La giovane età, la voglia di affermarsi ulteriormente dopo le ottime esperienze a La Spezia e Firenze, e l’ingaggio contenuto non possono che essere punti a favore.

Napoli, con Italiano arriva anche Milenković? Possibile colpo dalla Fiorentina

Con il possibile arrivo dell’allenatore nato in Germania sulla panchina partenopea, aumentano le voci di mercato riguardanti un approdo in azzurro anche per Nikola Milenković, difensore centrale viola molto apprezzato dal tecnico. Il Napoli potrebbe infatti perdere Kim Min-jae, a causa della clausola rescissoria da 60 milioni di euro presente nel contratto del coreano, che ha molti estimatori in Premier League, ed il numero 4 viola potrebbe essere il sostituto ideale.

Difensore di stazza importante, proprio come l’ex Fenerbahçe il serbo risulta molto abile in fase di anticipo, ha un ottimo senso della posizione e una rapidità fuori dal comune considerato il fisico imponente. Anch’egli di piede destro come il coreano, i suoi 195 centimetri di altezza gli permettono di essere determinante anche nel gioco aereo, sia in fase difensiva che offensiva, nella quale sa rendersi molto pericoloso soprattutto sulle palle inattive.

Nell’ultima stagione sono state 27 le presenze in campionato per lui, condizionato da un problema agli adduttori e dal turnover del tecnico per gli impegni europei, ma è riuscito comunque a mettere a segno due gol (contro Spezia e Sampdoria) ed un assist (contro l’Inter). Il contratto del difensore scadrà nel 2027, e il prezzo del suo cartellino supererebbe sicuramente i 20 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, ma lo stesso difensore viola ha spesso dimostrato di valerla, risultando nelle ultime stagioni sempre tra i migliori nel suo ruolo in Serie A.