Napoli, primo colpo voluto dal nuovo allenatore: arriva dalla Serie A

Il Napoli è a lavoro in questi giorni per programmare la prossima stagione. La formazione partenopea, dopo la vittoria dello scudetto, ha intenzione di difendere con tutte le sue forze il tricolore con l’obiettivo anche di cercare di bissare il successo di questo anno. Il tutto si evolverà senza Luciano Spalletti in panchina, anche perché in occasione di Napoli-Sampdoria il toscano ha salutato i suo tifosi.

De Laurentiis non ha però perso tempo ed ha immediatamente scelto l’allenatore con il quale andare a sostituire l’ex Inter, profilo che già avrebbe messo le cose in chiare chiedendo al presidente del Napoli un giocatore in particolare nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, il nuovo allenatore vuole lui: arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli. Nonostante l’addio di Luciano Spalletti, De Laurentiis e dirigenti si sarebbero immediatamente rimboccati le maniche valutando quei profili con i quali poter andare a rinforzare la rosa partenopea in vista della prossima stagione.

Senza un allenatore scelte del genere potrebbero risultare essere vani, ma a quanto pare dietro ai movimenti della dirigenza del Napoli ci sarebbero le esplicite richieste del prossimo, e nuovo, condottiero azzurro. Nonostante questo debba essere ancora ufficializzato, De Laurentiis ha preso la sua decisione -a quanto pare definitiva- e difficilmente tornerà sui suoi passi, come già ampiamente dimostrato nel corso degli anni. Per questo motivo il presidente del Napoli starebbe costruendo la squadra azzurra proprio su direttive dell’allenatore che, stando alle ultime notizie, avrebbe chiesto un colpo in particolare dalla Serie A.

Stando a quanto appreso da TuttoSalernitana, Paulo Sousa avrebbe già chiesto ad Aurelio De Laurentiis di fare un tentativo per Boulaye Dia in questo calciomercato estivo. Una volta riscattato, l’attaccante senegalese sarà a tutti gli effetti un giocatore della Salernitana che, però, difficilmente riuscirà a trattenerlo, sia per questioni economiche che, per l’appunto, di mercato.

Napoli, Paulo Sousa ha chiesto Dia ad ADL: la Salernitana non lo riscatta

Il primo nome chiesto da Paulo Sousa a De Laurentiis per iniziare il suo percorso da allenatore del Napoli è Boulaye Dia. Il senegalese quest’anno ha dimostrato di meritare palcoscenici importanti, anche perché i 16 gol messi a segno con la maglia della Salernitana sono tutto un dire.

I granata sembravano essere pronti a riscattare il loro bomber in questo calciomercato, ma la decisione della proprietà di abbassare il budget a disposizione ha praticamente reso pari a zero le possibilità per Dia di continuare a vestire la maglia della Salernitana. Questo ha aguzzato l’attenzione del Napoli che, pur di accontentare Paulo Sousa, sarebbe disposto a sedersi al tavolo col Villareal per trattare il cartellino del senegalese.

Napoli, Dia per l’attacco: le richieste del Villareal

Boulaye Dia molto probabilmente non verrà riscattato dalla Salernitana, ed ecco che il Napoli sarebbe immediatamente pronto a riportarlo in Serie A. Stando a dati Transfermarkt, per cedere a titolo definitivo il senegalese il Villareal potrebbe arrivare a chiedere fino a 14 milioni di euro, ma in virtù della stagione che ha fatto il senegalese il Submarino Amarillo potrebbe arrivare a guadagnarne anche il doppio. Ora spetterà solo al Napoli decidere come muoversi.