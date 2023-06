Caos totale alla Juve: dal rinnovo alla risoluzione del contratto

Prima il rinnovo accolto con malumore dai tifosi, poi la proposta di rescissione del contratto: cosa sta accadendo alla Juventus?

La Juve può già cominciare a programmare la prossima stagione, nella speranza che possa portare molte più soddisfazioni ai tifosi rispetto a quella che si è appena conclusa. Non è stato un anno facile per i bianconeri, che oltre alle tante difficoltà sul campo hanno dovuto far fronte anche ai due filoni giudiziari. Parliamo del caso plusvalenze e della manovra stipendi, che hanno comportato 10 punti di penalizzazione e 718.000 euro di multa per Madama.

La Juventus ha terminato il campionato al settimo posto e dovrà quindi accontentarsi della Conference League, anche se ci sono buone probabilità che la UEFA decida di escludere la Signora dalle competizioni europee per una stagione proprio a causa delle vicende extra-campo.

Un clima di incertezza che sembra regnare anche all’interno del mondo Juve, dove la conferma di Allegri come tecnico anche per la prossima stagione (l’allenatore livornese ha ancora due anni di contratto) ha sollevato più di qualche malumore nella tifoseria. Ma oltre ad Allegri, i seguaci della Juventus non hanno compreso nemmeno altre scelte degli ultimi tempi.

La Juve propone la risoluzione: trattativa avviata

Come noto, infatti, è scattato il rinnovo automatico di un altro anno (a 6 milioni di euro…) per Alex Sandro grazie al numero di presenze conseguite dal terzino brasiliano. Tuttavia l’ex Porto è in fase calante già da qualche anno e nell’ultima stagione è stato certamente tra i peggiori. Proprio in queste ore circola la voce che vuole la Juve pronta a tornare sui suoi passi. La dirigenza bianconera vorrebbe regalare ad Allegri un terzino molto più giovane e dinamico, che possa garantire quella spinta sulla fascia che ormai Alex Sandro non riesce più a fornire.

Per questo Madama avrebbe proposto al terzino brasiliano la rescissione del contratto, garantendo ovviamente una ricca buonuscita al giocatore che ha indossato la maglia bianconera nelle ultime otto stagioni. Alex Sandro potrebbe anche prendere in considerazione questa proposta, anche perché ci sono diversi club che guardano con attenzione alla situazione del brasiliano.

Il terzino fa gola soprattutto al Galatasaray, dove ritroverebbe una vecchia conoscenza della Serie A come Mauro Icardi. Liberandosi di Alex Sandro la Juventus riuscirebbe a risparmiare una bella cifra, dato che l’ingaggio del brasiliano è uno dei più alti. La trattativa per la risoluzione consensuale è avviata.