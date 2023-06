Napoli gelato: Moncada soffia il colpo agli azzurri

Il Napoli sta facendo di tutto per assicurarsi uno dei grandi colpi della prossima sessione estiva del calciomercato, anche se la situazione non sembra stia andando per il verso giusto

Il motivo è fin troppo semplice: ovvero che un altro top club ha messo gli occhi su uno dei talenti maggior che si è messo in mostra in questa stagione sportiva che si è appena conclusa.

Non è affatto un mistero che gli ‘Azzurri’ stiano seguendo il talento già da un bel po’ di mesi, ma una vera e propria trattativa non è stata ancora fatta. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di perdere tempo, ma allo stesso tempo si sta guardando intorno.

Napoli, attenzione al Milan: anche i rossoneri sul talento

La squadra campione di Italia deve affrontare, anche in ottica calciomercato, il Milan. I rossoneri, specialmente in questo 2023, hanno avuto la meglio nei confronti dei partenopei. Almeno dal punto di vista del terreno di gioco dove hanno vinto partite importanti (sia in campionato che in Champions League). Uno dei talenti che si è espresso maggiormente in Serie A questa stagione non può che essere Tommaso Baldanzi.

Il trequartista dell’Empoli è stato lanciato da Paolo Zanetti in questa stagione sportiva ed è stato uno dei migliori dei toscani. Il classe 2003 sta disputando anche un ottimo Mondiale con l’Under 20 di Nunziata dove si sta mettendo in mostra. Non è affatto un mistero che il suo nome sia stato inserito sul taccuino dei maggiori top club italiani ed anche esteri. Anche se, a quanto pare, la lotta sarà tra Napoli e Milan.

Molto lontane, a questo punto, le ipotesi che portano alla Juventus e all’Inter. I partenopei sono pronti ad approfittare degli ottimi rapporti che hanno con il patron dei toscani, Fabrizio Corsi. Anche se quest’ultimo non ha fatto mistero di voler tenere, ancora per un altro anno, uno dei suoi diamanti. Ma se, allo stesso tempo, dovesse arrivare una offerta irrinunciabile (almeno 30 milioni di euro) le cose potrebbero cambiare eccome.

De Laurentiis lo sta osservando già da un bel po’ di mesi e intende puntare fortemente su di lui per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra. Stesso discorso vale anche per il Milan di Moncada che vuole far dimenticare la delusione dell’addio di Maldini e Massara, ai suoi tifosi, con il grande acquisto che arriva dall’Empoli.