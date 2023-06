Veronica Ruggeri strepitosa in costume: sdraiata è da togliere il fiato

La Iena Veronica Ruggeri incanta su Instagram con una foto in costume: sdraiata è veramente da togliere il fiato

Veronica Ruggeri da togliere il fiato. Uno degli ultimi scatti della ‘Iena’ non passa inosservato e conquista i follower. Quasi settecentomila i fan che la seguono su Instagram dove si diletta a pubblicare immagini della sua vita privata e aggiornare su quella professionale.

Bella, simpatica, brava, la 32enne nata in Provincia di Parma è una forza della natura e il pubblico sembra apprezzare davvero tutto di lui. I suoi servizi alle Iene, spesso incentrati su tematiche di importante rilevanza sociale come la violenza sulle donne, lo stalking o la prostituzione, sono tra i più seguiti, ma anche la bellezza della Ruggeri non passa inosservata.

Del resto parliamo sempre di una ragazza che nel 2011 partecipa a Miss Italia dopo aver vinto il concorso di Miss Parma e arriva fino alla finale. E’ questo l’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo alcune apparizioni in vari programmi televisivi, prende parte a Zelig. Due anni dopo, nel 2013, il debutto a Le Iene dove si fa apprezzare per i suoi servizi sempre ben confezionati.

Dopo dieci anni è una delle inviate di punta del programma di Mediaset che ha avuto un impatto anche nella sua vita privata. Per diverso tempo ha avuto una relazione con il collega Stefano Corti, mentre ora è felicemente fidanzata con un’altra Iena: Nicolò De Devitiis.

I due sono spesso protagonisti anche di simpatici video su Instagram che raccolgono gli apprezzamenti dei follower. Questa volta però i fan sono rimasti letteralmente senza fiato nel guardare uno degli ultimi scatti di Veronica Ruggeri: che fascino.

Veronica Ruggeri incanta sui social: lo scatto in costume è fantastico

La Iena si mostra in tutta la sua bellezza in una delle foto pubblicate nei giorni scorsi su Instagram. Il palcoscenico questa volta è il mare della Puglia ma a togliere il fiato è la 32enne emiliana.

Un vero incanto, sdraiata in costume con occhiali da sole e décolleté che non passa inosservato. I fan apprezzano e fanno i complimenti, con oltre trentamila like e centinaia di commenti. Immancabile la faccina con i cuoricini per uno spettacolo incantevole, ma non manca anche chi si lascia andare ad un po’ di ironia.

Un fan si rivolge direttamente a De Devitiis: “Ti invidio tanto” il commento chiuso dalla faccina con occhiolino a sottolineare l’ironia del messaggio. Un altro invece va sul classico: “Chi zooma è complice”.