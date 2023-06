Adesso lascia Milano: ADL lo vuole per il suo Napoli

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti soprattutto in Italia, anche perché i campioni in carica del Napoli sono alla ricerca del profilo ideale col quale andare a sostituire Luciano Spalletti. In questi giorni tanti nomi sono stati accostati alla panchina azzurra, ma a quanto pare Aurelio De Laurentiis avrebbe stupito tutti facendo la sua scelta.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli avrebbe chiamato l’allenatore della squadra milanese per convincerlo a lasciare il capoluogo lombardo per accettare la destinazione partenopea. Una mossa azzardata, ma che dimostra come De Laurentiis voglia lui e nessun altro per il suo Napoli.

Calciomercato, panchina Napoli: De Laurentiis vuole lui

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina del Napoli. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, ufficializzato poco prima dell’ultima giornata della scorsa Serie A, De Laurentiis ha avviato subito, insieme ai suoi dirigenti, il casting per il prossimo allenatore partenopeo.

Inevitabilmente in questi giorni si sono fatti tanti, forse anche troppi nomi, ma d’altronde lo stesso presidente del Napoli aveva svelato che la lista di allenatori fra i quali scegliere arrivava a sfiorare addirittura i 40 profili. Un’enormità, anche perché la panchina è solo una. De Laurentiis ha dunque iniziato a sfoltire questa lista, arrivando ad avere sotto mano pochi nomi ma buoni, e che soprattutto combaciano con il progetto tecnico di questo Napoli. Tutto ciò non è ancora abbastanza, visto che l’allenatore sarà uno, ma a quanto pare il presidente azzurro ha le idee abbastanza chiare, come confermato anche in mattinata.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni c’è stato un contatto diretto, una telefonata fra, Aurelio De Laurentiis e Stefano Pioli. A quanto pare, stando a fonti vicine al club partenopeo, il presidente del Napoli avrebbe molta stima nei confronti del tecnico del Milan, al quale affiderebbe con piacere la panchina della sua squadra.

Napoli, tentativo per Pioli: la risposta del tecnico

Il Corriere dello Sport ha sganciato la bomba: Aurelio De Laurentiis negli scorsi giorni ha fatto un serio tentativo per strappare Stefano Pioli al Milan. Il terremoto societario che ha colpito i rossoneri ad inizio settimana aveva dato ganzo al presidente del Napoli di provare questa soluzione, senza però riuscirci.

Stando sempre al CdS, infatti, nonostante l’addio di Maldini e Massara Pioli si sente comunque al centro del progetto del Milan, rassicurato anche dalla nuova dirigenza, ed è per questo che con mota eleganza ha declinato l’offerta del Napoli.

Pioli rifiuta. Napoli, e ora? Ecco chi sarà il prossimo allenatore

Il rifiuto di Stefano Pioli non ha smosso di un centimetro Aurelio De Laurentiis che, a quanto pare, avrebbe subito individuato l’alternativa al tecnico del Milan. E’ Paulo Sousa della Salernitana, con il quale -a sorpresa- le trattative sarebbero arrivate ad un punto di svolta dopo gli ultimi decisivi contatti.

Non solo, stando ad Enzo Bucchioni il Napoli potrebbe addirittura presentare Paulo Sousa come nuovo allenatore già domani. Staremo a vedere.