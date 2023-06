Il mercato di Napoli si prepara ad entrare nel vivo e gli azzurri si preparano a fare a tutti i tifosi un regalo Scudetto di quelli importanti. Affare con il Manchester United che può rappresentare per davvero un punto di vista per la prossima stagione, che sarà fondamentale per il club.

Si è conclusa una stagione in cui la squadra azzurra ha scritto letteralmente la storia. Dopo 33 anni, infatti, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio regalando una gioia indescrivibile alla folla. Adesso sarà fondamentale, però, per restare a certi livelli non commettere errori sul mercato. E’ tutto da scrivere il futuro di Hirving Lozano, che ha un ingaggio importante e che ha il contratto in scadenza nel 2024. Per questo gli azzurri si stanno iniziando a muovere ed hanno individuato il suo sostituto. E si tratta di un colpo che fa sognare i tifosi.

Mercato Napoli, colpo Scudetto

Si tratta, come detto, di una fase cruciale per il futuro del Napoli. Il club, infatti, da una parte dovrà sacrificare qualcuno, a partire da Kim, dal momento che lo United è pronto a pagare la clausola rescissoria. Altro giocatore incerto della sua permanenza, stavolta per questioni legate ad un rinnovo che non si sblocca, è Hirving Lozano.

Il messicano, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed ha un ingaggio superiore al tetto attuale di 3.5 milioni. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare alla piazza un colpo in grado di accendere i sogni della piazza napoletana. Si tratta di Jadon Sancho. La stella inglese, infatti, ha trovato poco spazio al Manchester United quest’anno ed è, di fatto, sul mercato. Su di lui ci sono il Tottenham ed il Paris Saint Germain, ma i Red Devils lo cederebbero a titolo definitivo solo davanti ad una offerta vicina agli 85 milioni da loro spesi per comprarlo dal Borussia Dortmund.

Sancho in azzurro

Per questo motivo gli azzurri sono al lavoro, dal momento che potrebbero chiudere una operazione in stile Ndombelè. Si potrebbe, in tal senso, chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche per valutarlo alle prese con un campionato tatticamente molto diverso dalla Premier League come la nostra Serie A. Si attendono sviluppi in questa trattativa complessa.