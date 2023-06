Scambio col Sassuolo: il Napoli tenta l’affondo

Tempo di riflessioni in casa Napoli, non solo sul fronte allenatore: occhio alle nuove mosse a centrocampo

Il Napoli ha da poco concluso un cammino spettacolare, segnato da diversi record, ma è consapevole che il bello deve ancora venire. Se si intende aprire un ciclo di vittorie, allora è lecito pensare in grande.

In questi giorni non si fa che parlare del futuro allenatore azzurro. Aurelio De Laurentiis non ha ancora ufficializzato il nome del nuovo tecnico, ma l’attesa dei tifosi sta diventando sempre meno sostenibile.

Tanti sono i nomi presenti sul taccuino del patron azzurro, molti dei quali sono stranieri a dimostrazione della volontà di ADL di internazionalizzare la sua squadra. Ma non sarà facile affatto riprendere il filo interrotto da Spalletti: ci sarà bisogno di un allenatore che sappia far giocare la squadra come ha fatto il tecnico di Certaldo, capace di impiantare nella mente dei calciatori uno stile di gioco inconfondibile. Pertanto, il nome dell’allenatore sarà fondamentale anche in chiave mercato per capire quali dovranno essere gli obiettivi della società.

Napoli, per il centrocampo torna un vecchio pallino

Il Napoli, a prescindere dall’allenatore che verrà, è consapevole che dovrà sistemare un reparto su tutti: il centrocampo. Dato il quasi certo addio di Diego Demme, il ritorno a Londra di Tanguy Ndombele e il futuro incerto di Gianluca Gaetano, in casa partenopea si sta pensando a come rendere ancor più competitivo un reparto che ha visto Andrè Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka giocare praticamente quasi tutte le gare della stagione.

Far rifiatare i due ma al contempo diversificare le scelte del tecnico che verrà: questo l’obiettivo degli azzurri che in queste ore hanno tirato fuori dal cassetto un altro nome che piace da tempo. Stiamo parlando di Davide Frattesi, indiscusso talento del Sassuolo che quest’anno ha dimostrato di valere una grande squadra.

Non sarà facile accontentare le richieste del ds neroverde Carnevali e la dirigenze azzurra è consapevole che dovrà cominciare una vera e propria asta di mercato per tentare di mettere le mani sul centrocampista della nazionale. Su Frattesi ci sono non a caso Roma, Inter e Juventus. Concorrenza spietata, ma gli azzurri potrebbero giocare una carta: ovvero il cartellino di Gianluca Gaetano per abbassare le pretese della società emiliana.

Al momento appare una suggestione, ma nessuno esclude che nelle prossime settimane il Napoli potrà tentare di giocare questa carta per cercare di convincere la società neroverde.