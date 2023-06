Ele Incardona dà la carica così all’Inter: ecco perché l’impresa sfiorata!

L’Inter ha soltanto accarezzato l’idea di vincere la Champions League: resta l’incoraggiamento da urlo di Eleonora Incardona

Istanbul era stata amara, 18 anni fa, per il Milan, battuto ai rigori dal Liverpool in una finale incredibile in cui conduceva per 3-0. L’incantesimo dello stadio Ataturk non è stato sciolto dall’Inter, che a sua volta ha lasciato la Turchia sconfitto in finale di Champions League dal Manchester City, in una finale che incredibilmente, per i nerazzurri, resterà carica di rimpianti.

Squadra di Inzaghi sconfitta di misura per 1-0, subendo pochissimo dai più quotati avversari e incassando gol in una azione rocambolesca, con il rammarico ulteriore di un secondo tempo in cui ha avuto a disposizione le occasioni migliori per fare gol. La traversa di Dimarco, le chances clamorose fallite da Lautaro Martinez e Lukaku, l’ultima occasione per Gosens sventata da un grande intervento di Ederson. Un album di appuntamenti con la storia mancati, per una finale in cui Guardiola e i suoi, favoriti d’obbligo della vigilia, portano a casa il Triplete, ma l’Inter avrebbe meritato molto di più.

Delusione per tanti tifosi al seguito dei nerazzurri, tra i quali c’era anche Eleonora Incardona. La modella, showgirl e presentatrice televisiva come sappiamo è una grandissima appassionata di calcio e di sport e ad eventi del genere non manca mai. C’era anche lei a Istanbul allo stadio Ataturk per incoraggiare la squadra di Simone Inzaghi. Un incoraggiamento che non è bastato, ma che si è visto e sentito forte e chiaro.

Eleonora Incardona, lei ce l’ha messa davvero tutta: dettagli da favola in un abito illegale

Ecco infatti come si è presentata la fantastica ragusana alla finale di Champions, rubando la scena e il cuore dei fan.

Un abito a dir poco da sogno, con dettagli in bella vista capaci di accendere i cuori e la passione degli ammiratori. Un trionfo di sensualità eclatante, con uno spacco infinito e gambe chilometriche in risalto e la consueta scollatura incontenibile, per colei che è stata anche madrina del Giro d’Italia e già in quella veste ci aveva incantato a ripetizione. Eleonora deve incassare un risultato negativo come tutti i supporters dell’Inter, la visione di lei può fare da parziale consolazione. In attesa degli scatti estivi, che incendieranno la fantasia dei suoi oltre 850 mila followers su Instagram.