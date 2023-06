Napoli, arriva il campione del mondo: affare a prezzo di saldo

Il Napoli lavora per confermarsi a certi livelli sa di non poter sbagliare, a partire dalla scelta del tecnico. Gli azzurri hanno bisogno di innesti a centrocampo ed in tal senso stringono per il campione dl mondo. Arriva a prezzo di saldo il talento argentino.

Con il mancato riscatto di Ndombele, che tornerà al Tottenham per rimettersi in gioco, il Napoli ha bisogno di puntellare la propria linea mediana con innesti che sappiano abbinare quantità e qualità. Per questo motivo gli azzurri lavorano e sognano in grande. Adesso è stato messo nel mirino in maniera importante il campione de mondo che può radicalmente cambiare il volto della linea mediana partenopea. Sul giocatore ci sono da tempo anche il Milan e, defilato, il Barcellona. Il club di De Laurentiis, però, ha giocato d’anticipo ed ora conta di arrivare alla stretta finale. Vediamo le ultime novità in tal senso.

Il campione del mondo in azzurro

L’impresa realizzata dalla Nazionale argentina ai Mondiali in Qatar del 2022 ha messo in vetrina tanti talenti che ora sono sui taccuini dei più importanti club su scala mondiale. Incredibile l’impresa di Lionel Messi e compagni, con la tenuta del centrocampo che è stata a tratti davvero impressionante. Tra i protagonisti di quella cavalcata c’è anche il nuovo obiettivo partenopeo.

Si tratta di Guido Rodriguez, i cui muscoli sono stati un fattore tanto per l’Argentina quanto per il Betis Siviglia che ha chiuso la Liga spagnola in piena zona Europa League. Il suo valore di mercato nelle ultime stagioni è cresciuto in maniera esponenziale e sulle sue tracce sono tante le società che si stanno muovendo. Tra queste, in prima linea, c’è il Napoli, che ha tutte le intenzioni di fare sul serio. A rilanciare la notizia è Calciomercato.it, che aggiunge che piace anche al Milan ed al Barcellona. Nelle prossime ore la pista potebbe diventare rovente.

Guido Rodriguez al Napoli, affare a prezzo di saldo

Il roccioso mediano argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Betis Siviglia ed al momento non ci sono segnali di rinnovo. Per questo motivo il club andaluso vuole cederlo in questa estate per non perderlo a zero. In virtù di quanto detto fino a questo momento, la richiesta è di circa 15 milioni di euro. Le difficoltà economiche del Barcellona e l’incertezza societaria del Milan mettono gli azzurri in una posizione senza ombra di dubbio privilegiata.