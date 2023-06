Niente sconto e addio: rinuncia Napoli

Il Napoli è già al lavoro sulla prossima stagione e De Laurentiis è impegnato in prima linea per costruire la squadra del domani, a partire dall’allenatore. Focus anche però sui calciatori in prestito

Serviranno nuovi sforzi da parte di Aurelio De Laurentiis per tenere alta la competitività di un Napoli stellare e travolgente, in grado di vincere il suo terzo scudetto con un distacco larghissimo sulla concorrenza. 90 punti totali per la squadra di Luciano Spalletti che rappresenta anche il primo tassello di rilievo da sostituire in vista della prossima annata.

Il compito del club è quindi quello di ripetersi sui massimi livelli del calcio italiano raggiunti quest’anno, e non sarà semplice prima di tutto per l’addio dell’allenatore che in un solo biennio è riuscito a costruire un meccanismo quasi perfetto. De Laurentiis resta quindi impegnatissimo su più fronti, con lo scopo di andare a potenziare l’organico ed in generale tutta la struttura di una squadra già forte ed a caccia di una nuova guida tecnica.

Qualche punto interrogativo c’è però anche tra i calciatori che quest’anno hanno fatto parte della spedizione vincente a tinte azzurre. Uno di questi è Pierluigi Gollini, portiere di scorta arrivato a gennaio dalla Fiorentina ma via Atalanta, che nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa ha comunque dimostrato il suo valore.

Il classe 1995 ha fatto vedere le sue ottime doti nel corso delle 4 partite di Serie A che gli ha concesso Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, senza lo sconto il riscatto è difficile: le ultime su Gollini

Gollini è un portiere abile tra i pali e molto sicuro con i piedi, con un bel bagaglio di esperienza alle spalle ed una grossa tenuta mentale. Non mancano però i dubbi sulla sua permanenza a Napoli, nonostante in azzurro, dopo i mesi difficili alla Fiorentina, si sia trovato benissimo.

Anche i partenopei sono soddisfatti di quanto visto, ma l’Atalanta spara alto chiedendo ben 7 milioni di euro per il cartellino dell’estremo difensore classe 1995. Una cifra considerata troppo elevata da parte degli azzurri che si guardano intorno a caccia della strategia migliore.

Non vanno esclusi nomi alternativi per affiancare Meret, anche se Gollini ha lasciato un ottimo segno e il Napoli vorrebbe tenerlo. Senza uno sconto su quanto richiesto per il cartellino appare però sempre più complesso pensare ad una permanenza partenopea dell’ex Tottenham.