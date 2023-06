Napoli, caos allenatore: svelato l’incontro segreto, rabbia e polemiche

Il Napoli dovrà ripartire con un nuovo allenatore dopo l’addio di Spalletti: un incontro segreto genera la polemica

Si è aperta da diversi giorni la caccia al nuovo allenatore del Napoli. I tifosi azzurri si affidano a De Laurentiis ma un incontro segreto ha scatenato indignazione nel mondo sportivo e rischia di segnare i rapporti.

Luciano Spalletti ha guidato egregiamente il Napoli portando la squadra partenopea alla vittoria del campionato italiano dopo 33 anni dall’ultima volta. Tuttavia, il suo capitolo come allenatore degli azzurri si è concluso. Occorre ripartire, per farlo Aurelio De Laurentiis sta valutando vari profili. L’obiettivo è chiudere nel minor tempo possibile, ma non mancano i colpi di scena.

Il presidente non gradisce l’incontro segreto: indignazione verso l’atteggiamento di De Laurentiis

Il Napoli vuole essere nuovamente protagonista nella prossima stagione. Tuttavia, per farlo avrà bisogno di una giuda che fornisca sicurezza e che sia in grado di sostituire Luciano Spalletti. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è alla ricerca dell’uomo perfetto. Attualmente ci sarebbe più di un nome nella mente del patron. Tuttavia, a breve avrà luogo il primo dei due ritiri. Dunque, la speranza dei supporter è che la società riesca ad assicurarsi un allenatore di grande qualità prima del suo inizio in modo da dargli la possibilità di preparare al meglio la squadra.

De Laurentiis non sta perdendo tempo e nei giorni scorsi, stando a quanto riportato da TuttoSalernitana.com, avrebbe incontrato segretamente Paulo Sousa. Il tecnico non sarebbe la prima scelta dell’imprenditore cinematografico, che aspetta una risposta da due profili più importanti e solo il caso di responso negativo punterebbe su di lui. Tuttavia, l’atteggiamento del patron azzurro sembrerebbe aver scatenato un polverone. Difatti, De Laurentiis e Iervolino, presidente della Salernitana, hanno un buon rapporto, dunque, l’aver agito alle spalle del patron granata avrebbe infastidito il fondatore di UniPegaso.

Tuttavia, per i colleghi di TuttoSalernitana, non sarebbe stato un fulmine a ciel sereno: “La sensazione è che la società già sapesse di quanto stesse accadendo quando il direttore sportivo ha incontrato i giornalisti venerdì mattina”. La Salernitana avrebbe dunque esercitato il rinnovo automatico, con la PEC, imponendo l’obbligo burocratico per tutelarsi, in modo da mettere l’allenatore spalle a muro e assicurarsi, nel caso di sua partenza, almeno il milione della penale.

Inoltre, l’incontro segreto, a Roma, avrebbe (quasi) inevitabilmente compromesso il rapporto tra la tifoseria dell’équipe di Salerno. Quindi, non è possibile escludere che anche in caso di arrivo di un altro allenatore sulla panchina del Napoli, Paulo Sousa lasci Salerno. Infine, la testata annuncia che: “a breve potrebbe giungere una dichiarazione ufficiale del club, che, però autorizza i giornalisti a confermare la trattativa”.