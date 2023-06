Napoli, occhi in Emilia: arriva il tassello perfetto

Il Napoli, per il mercato in entrata, ha puntato gli occhi in Emilia-Romagna: può arrivare il tassello perfetto per gli azzurri

“Una lista di 40 nomi”. Aurelio De Laurentiis, non più tardi di qualche giorno fa, si è così rivolto ai giornalisti che gli chiedevano conto del nome del nuovo allenatore. Un vero e proprio maxi listone da cui, presumibilmente, uscirà la guida tecnica degli azzurri Campioni d’Italia.

È chiaro che, senza la nomina del nuovo tecnico, il mercato degli azzurri non possa decollare. Sebbene il patron sia abtuato infatti a svolgere trattative in prima persona e ad acquistare i calciatori seguendo i suoi scout, è innegabile che debba essere l’allenatore ad indicare le priorità circa i ruoli su cui intervenire.

Ecco perché il Napoli sta perdendo, per certi versi, il grande vantaggio maturato rispetto alle avversarie; i partenopei hanno chiuso la pratica scudetto più di un mese fa, lo scorso maggio ad Udine e potevano di certo mettere a segno già qualche colpo, magari anticipando proprio le rivali, in vista della prossima stagione.

Ed invece il mercato in entrata è sostanzialmente fermo, anche se gli osservatori azzurri hanno un taccuino fornitisismo su tutti i calciatori eventualmente da acquistare. tra questi, è assolutamente prioritario intervenire sul centrocampo.

Napoli, un top player dall’Emilia Romagna: in azzurro per la grande chance

Gli azzurri, nella linea mediana del campo, perderanno Ndombélé; il francese non sarà riscattato dal Tottenham e quindi sarà necessario rimpiazzare il calciatore dal punto di vista numerico. Senza dimenticare come siano da vagliare le posizioni di Zielinski e Demme, entrambi con il contratto in scadenza nel 2024.

Il polacco vorrebbe restare in azzurro ma ancora non sono iniziati i colloqui tra dirigenza ed entourage del calciatore, l’ex capitano del Lipsia, invece, aspetta di conoscere il nome del nuovo tecnico per capire se potrà avere maggiore spazio nella prossima stagione.

Se Samardzic dell’Udinese è un nome molto seguito in casa azzurra come eventuale sostituto di Zielinski, il perfetto vice Anguissa può arrivare direttamente dall’Emilia-Romagna. Si tratta di Nico Dominguez, autore di un campionato davvero di spessore.

Tre gol e due assist in 31 presenze in questa Serie A per l’argentino che ha regalato ai felsinei ordine e qualità, spiccando per le sue doti. Un calciatore che ha dimostrato di essere già pronto per il grande salto, essendo peraltro anche un nazionale argentino.

E la “camiseta” dei Campioni d’Italia può essere l’ideale per un upgrade nella sua carriera, nonostante sia appena 24enne.