Ex Milan e nuovo allenatore: doppietta Napoli

In un colpo solo il patron azzurro potrebbe aver trovato sia il nuovo tecnico che l’erede di un big dato ormai per partente

Casting Napoli. Ironia della sorte, la ricerca dell’allenatore giusto per il post Spalletti si sta rivelando probabilmente di gran lunga più dfficile della ricerca degli attori giusti per la produzione di uno dei tanti film di successo lanciati nel mondo del cinema dalla famiglia De Laurentiis.

Ovviamente, trattandosi di dover difendere il titolo di Campioni d’Italia conquistato aritmeticamente con un mese esatto di anticipo rispetto alla fine del campionato, la panchina non può essere per tutti. Sebbene ormai quasi tutti i profili papabili siano stati in qualche modo sondati dal vulcanico patron dei partenopei.

Negli ultimi giorni è rimbalzata un’indiscrezione affascinante. Inaspettata. Un qualcosa in pieno stile De Laurentiis. Rudi Garcia, l’ex tecnico di Roma e Marsiglia che ha recentemente risolto il suo contratto con l’Al Nassr, è entrato ufficialmente nella lista di gradimento di ADL. Dopo le ottime esperienze alla guida del Marsiglia e del Lione, il transalpino era in qualche modo uscito dal grande giro accettando la multimilionaria proposta saudita. Nella quale, negli ultimi 6 mesi, ha anche avuto la fortuna di allenare un certo Cristiano Ronaldo.

La presenza di CR7 non è bastata per vincere il campionato, e allora adieu Arabia: l’allenatore è libero, e De Laurentiis lo sta prendendo seriamente in considerazione come candidato alla panchina degli azzurri.

Rudi Garcia, intreccio con l’ex rossonero per il doppio colpo di mercato

Dopo la cena dei giorni scorsi a casa del numero uno partenopeo, prende sempre più quota l’ipotesi di un approdo del transalpino a Napoli. Nel frattempo il club azzurro dovrebbe anche trovare al nuovo tecnico – Garcia o chi per lui – un degno sostituto del ‘Chucky’ Lozano, dato ormai come sicuro partente. Ed è proprio qui che la figura dell’ex mister della Roma potrebbe giocare un ruolo decisivo. Nell’esperienza marsigliese Garcia ha allenato un calciatore che, sotto la sua guida, ha dato il meglio di sè. Rivisto recentemente in ottima forma nella forunata, per il suo Siviglia, finale di Europa League contro la Roma, l’argentino sembra l’erede perfetto dell’esterno messicano.

Stiamo parlando di Lucas Ocampos, già visto in Italia anni fa con le maglie di Genoa e Milan. Il 28enne nativo di Quilmes sembra aver raggiunto quella maturità calcistica necessaria per ben figurare ad alti livelli. Il contratto in scadenza a giugno 2024 non rende impossibile la trattativa col club andaluso, soprattutto perchè la ‘calamita’ Garcia potrebbe essere l’arma migliore a disposizione del Napoli per convincere il giocatore.

L’accoppiata Garcia-Ocampos chiuderebbe due pagine di mercato della società partenopea, che a breve dovrà fare i conti anche col probabilissimo addio di Kim e coi presumibili assalti milionari per Osimhen e Kvaratskhelia.