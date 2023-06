Nuovo allenatore: c’è l’accelerazione improvvisa

Si scalda il mercato e con esso anche quello che riguarda gli allenatori. Un altro tecnico è finito sul mercato. Si tratta di Igor Tudor che recentemente ha annunciato il suo addio all’Olympique Marsiglia.

Alla vigilia dell’ultima di Ligue 1, infatti, Tudor e il presidente dell’OM Longoria avevano ufficializzato la scelta del croato di lasciare la Costa Azzurra per motivi personali e professionali.

Adesso lo spagnolo Pablo Longoria e il suo braccio destro Javier Ribalta dovranno scegliere a chi affidare la panchina della loro squadra per la prossima stagione. Nel ventaglio di nomi a loro disposizione ci sono anche conoscenze della Serie A: nel giro di poco tempo potrebbe arrivare l’accelerata decisiva per il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia.

Tanti nomi per la panchina dell’OM: c’è anche un italiano

Dopo solo un anno dal suo insediamento il tecnico croato Igor Tudor ha deciso di non proseguire la sua avventura all’Olympique Marsiglia. Dietro la decisione dell’ex Hellas Verona potrebbe esserci un amore mai sbocciato con i tifosi marsigliesi e l’estenuante clima di tensione e polemica intorno a lui e al suo staff nel corso della stagione appena conclusasi.

Nonostante la stima del presidente, dunque, Tudor ha lasciato la Costa Azzurra e adesso la dirigenza marsigliese prova a chiudere per il nuovo allenatore. Tra i papabili per succedere a Tudor c’è Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate.

L’argentino è molto apprezzato dal presidente Longoria ma non è il solo candidato alla panchina dell’OM. Insieme a lui, infatti, rimbalzano altri nomi dalla Spagna: Marcelino e Andoni Iraola. Secondo quanto riportato da FootMercato, a loro si aggiungerebbero anche alcune conoscenze del campionato italiano: l’ex giallorosso Paulo Fonseca e il fresco vincitore della Serie B, Fabio Grosso.

In particolare il nome di Grosso sarebbe particolarmente gradito al direttore sportivo Ribalta che sarebbe pronto a strapparlo al Frosinone. Nella sua carriera da tecnico, però, il campione del Mondo con l’Italia nel 2006 non ha ancora maturato esperienza internazionale e questo lascia alcuni dubbi circa il suo ingaggio. In questo scenario potrebbe, dunque, inserirsi un candidato a sorpresa che fino a qualche mese fa appariva impossibile: Christophe Galtier. Il tecnico francese, nonostante la conquista della Ligue 1, sembra sempre più vicino all’addio al Paris Saint Germain. Nel caso in cui Al Khelaifi dovesse procedere con la rivoluzione non sarebbe, dunque, da escludere un possibile approdo di Galtier al Marsiglia.