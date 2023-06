Antonella Fiordelisi, fan in estasi: la scollatura è vertiginosa

Sempre più in forma, la bellissima sportiva italiana ed influencer, Antonella Fiordelisi: con quella scollatura è da infarto.

Ha iniziato a farsi conoscere grazie allo sport, lei che sin da bambina ha sempre voluto praticare scherma e che con la spada ha raggiunto ottimi risultati. Crescendo, sempre più ammiratori poi si sono accorti della bellezza di Antonella Fiordelisi, ormai diventata un vero e proprio volto dello spettacolo e influencer seguitissima.

Adesso lo sport è passato in secondo piano e la splendida mora di Salerno è sempre più proiettata verso il successo. Diversi brand richiedono il suo viso ed il suo corpo tutto curve, per degli shooting, mentre ormai i seguaci sui social sono diventati tantissimi. Merito solo suo che sa utilizzare le sue forme per regalare ai fan, post sempre più roventi.

Scollatura hot: Fiordelisi da censura

Più di tremila, sono i post pubblicati sul suo profilo, ma il lavoro di diversi anni ha portato i suoi frutti. La meravigliosa Antonella, vanta infatti oggi un profilo ufficiale con tanto di spunta blu, e 1,5 milioni di follower Instagram. A darle ulteriore fama, la partecipazione pochi mesi fa al Grande Fratello VIP 7, da cui ha anche rischiato di uscire vincitrice. Purtroppo però, la splendida campana è stata eliminata a poche puntate dalla fine.

Ma lì ha anche trovato quello che attualmente è il suo amore, conoscendo Edoardo Donnamaria. E così, dopo il personal trainer, Francesco Chiofalo ed il figlio di Fabrizio Corona, Carlo, sarebbe arrivato un nuovo amore. Ma è bene ricordare che la bellissima classe ’98 secondo le voci gossip, fu anche abbordata tramite social da un famoso ex attaccante internazionale: Gonzalo Higuain. A quanto pare però, l’ex gieffina declinò qualsiasi invito.

Un onomastico felice dal punto di vista sentimentale quindi, quello appena passato dalla meravigliosa schermitrice dal fisico pazzesco. Lei stessa lo scrive in descrizione, al Sud si festeggia anche quello e lei ci ha tenuto tanto a passare una serata con i suoi amici. Il che però, visto il vestitino davvero bollente, le ha anche consentito di trovare una foto per i suoi follower.

Un nuovo scatto da condividere per la gioia dei fan, ecco cosa viene fuori ogni volta che la meravigliosa salernitana ha un po’ di tempo per sé. Anche perché col fisico che si ritrova, la sportiva non deve neanche impegnarsi chissà quanto. Le basta un vestitino scollato come quello rosso indossato poche sere fa, e il gioco è fatto. La scollatura, regala ai fan una vista sul pazzesco lato A di Antonella ed i cuori battono. Inutile dirlo, pioggia di like per lei.