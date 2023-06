Antonio Conte può tornare in Serie A: il piano

Dopo aver concluso la sua esperienza con il Tottenham, Antonio Conte potrebbe sedersi nuovamente su una panchina di Serie A.

Non appena è ufficialmente terminata la stagione 2022-2023 si è cominciato a parlare dei possibili cambi di allenatore.

Ora però anche il Napoli ha trovato il suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. Luciano Spalletti ha infatti deciso di prendersi un anno sabbatico dopo questo straordinario trionfo, pertanto il presidente De Laurentiis ha puntato sul francese per la panchina. In queste settimane si era fatto anche il nome di Antonio Conte, un profilo che ovviamente scatenerebbe l’entusiasmo dell’appassionata tifoseria partenopea.

Tuttavia, molti esperti fanno notare che il credo tattico di Conte non si sposa molto bene con l’impostazione offensiva e propositiva che Spalletti è riuscito a dare al Napoli e che la dirigenza partenopea vuole assolutamente mantenere per arrivare a nuovi successi. Ma allora cosa farà il tecnico salentino? Su quale panchina lo vedremo?

Come noto Antonio Conte è libero, dato che la sua ultima avventura al Tottenham è terminata con la rescissione consensuale dello scorso marzo. Un’esperienza che non è andata come sperato, viste le tante difficoltà incontrate dagli Spurs (che hanno mancato anche la qualificazione in Champions League, ndr). Anche per questo motivo l’ex commissario tecnico della Nazionale ha una grande voglia di tornare in panchina, possibilmente in un club di Serie A.

Conte di nuovo in Serie A: le parole che infiammano i fan

E’ stato lui stesso a parlarne in occasione del Timone d’Oro ad Arezzo, dove l’allenatore leccese ha ricevuto un premio. Conte ha sottolineato di non avere un “bisogno spasmodico” di allenare, ma al tempo stesso di sentirsi pronto per una nuova avventura: se dovesse arrivare un’offerta importante e seria la prenderebbe certamente in considerazione.

Conte gradirebbe tornare in Italia, ma fa presente che se dovesse arrivare qualche proposta dall’estero la valuterebbe senza problemi. Milan e Juve lo tengono d’occhio, dato che le posizioni di Pioli e Allegri non sembrano così solide. Tuttavia, le parole di Conte fanno capire che almeno finora non gli sono arrivate offerte concrete.

Soffermandosi poi sulla recente esperienza al Tottenham, Conte evidenzia che ci sono stati aspetti positivi e altri meno. Nel primo anno ha preso la squadra all’ottavo/nono posto e l’ha portata in Champions; in questa stagione l’ha lasciata al quarto posto, sottolineando che “qualcuno si accontentava“.