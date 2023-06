“Spalletti alla Juventus”: la rivelazione del giornalista scatena i tifosi

Luciano Spalletti ha già ampiamente salutato Napoli e il Napoli lasciando un vuoto complesso da colmare. Intanto spunta un annuncio particolare sul suo futuro

Nella storia del Napoli è stato scritto in maniera indelebile anche il nome di Luciano Spalletti, entrato di prepotenza nel cuore dei tifosi azzurri e nell’immaginario collettivo riguardante il club partenopeo. Due anni fantastici ed uno scudetto cucito sul petto grazie ad un lavoro fenomenale messo in piedi sul campo dall’allenatore di Certaldo.

Simpatico, ironico, competente e dai valori umani eccelsi: Spalletti in un solo biennio ha fatto storia prima di decidere di lasciare Napoli con anticipo rispetto a quello che era lecito immaginare. Ora gli azzurri sono già da tempo a caccia di un erede di valore, che possa raccogliere un testimone pesante ed ambizioso.

Dal canto suo si prospetta un anno sabbatico per il tecnico toscano, che sembra pronto ad accantonare per il momento quel pallone che tanto gli ha dato nel corso della sua meravigliosa carriera. Per ora quindi Spalletti non lascia il Napoli per un’altra squadra ma perchè dopo due anni molto intensi e ricchi di lavoro, ma anche di soddisfazioni, preferisce una fase di relax e riposo utile anche a ricaricare le batterie in vista di quello che potrà essere il futuro.

E proprio il destino del tecnico di Certaldo desta grande curiosità tra gli appassionati e i tifosi: cosa accadrà tra un anno?

Calciomercato, Auriemma e quella sensazione sul futuro di Spalletti: “Tra un anno alla Juventus”

A Napoli è quindi un periodo di grande cambiamento rispetto al recente passato, con anche Giuntoli, oltre a Spalletti, che potrebbe salutare per una nuova destinazione. Per il ds azzurro si è parlato tanto anche della suggestione Juventus, ma De Laurentiis fa muro forte anche di un contratto.

Proprio un eventuale futuro legame tra gli eroi dello scudetto e i rivali bianconeri rappresenta l’argomento toccato dal giornalista Raffaele Auriemma, che nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’, programma in onda su ‘Tele A’ ha detto: “Se voglio essere malizioso al 100% tra un anno vedremo Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti alla Juventus. Si tratta di una mia sensazione maliziosa. Sono convinto che Massimiliano Allegri farà male anche nella prossima stagione e tra un anno arriverà Spalletti nella Torino bianconera”.

Una semplice sensazione con un pizzico di malizia per il giornalista campano che ha lanciato una provocazione che chiaramente poco farebbe piacere ai tifosi del Napoli, visto il legame instaurato con Spalletti.