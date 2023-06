Gonna e tacchi da sogno: Melissa Satta lascia senza fiato

Melissa Satta non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower e lo fa con dei nuovi contenuti che lasciato tutti inevitabilmente senza parole

Da rimanere completamente senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ decida di mandare i suoi follower decisamente fuori di testa. In questo caso, però, ha fatto vedere a tutti le sue impressionanti qualità ed un abito che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione.

Tanto è vero che anche il “suo” Matteo Berrettini (la loro storia d’amore sta andando davvero a gonfie vele) non ha potuto fare altro che commentare il suo post scrivendole “Tu” con tanto di cuoricino viola accanto. Segno del fatto che tra la conduttrice televisiva ed il tennista il loro rapporto sta andando verso la migliore direzione.

Melissa Satta, il suo ultimo post lascia i fan senza parole

Direttamente da Firenze, dove è stata invitata come ospite per una serata alla Rinascente, la bellissima Melissa Satta ha voluto fare un enorme regalo ai suoi fan: ovvero dei nuovi scatti da condividere sul suo account ufficiale di Instagram. Come riportato in precedenza ha sfoggiato un abito che mettono in risalto tutte le sue straordinarie forme. Un look che non poteva assolutamente passare inosservato e che è stato ben visto da tutti.

Tanto è vero che non sono assolutamente mancati i commenti di approvazione da parte di chi non si perde affatto un suo singolo aggiornamento. Per non parlare del fatto che il numero impressionante di “like“, con il passare delle ore, sta aumentando sempre di più. Una vera e propria meraviglia che lascia tutti i suoi fan davvero senza parole. Un abito completamente “total black” con tanto di pochette viola.

Gioielli, orecchini e collane in bella vista. Filo di trucco che in queste occasioni non deve assolutamente mai mancare. Capelli raccolti, sorriso che spiazza tutti e si va a conquistare anche il capoluogo toscano. Anche in questo scatto si conferma essere come una delle donne più eleganti del nostro Paese. Tanto è vero che in molti le hanno assegnato il ruolo di “Regina di Instagram“.

In attesa di questa estate (che si preannuncia molto bollente) dove sfoggerà con i suoi costumi (proprio come ha fatto lo scorso anno) la bellissima Melissa ci delizia con questi scatti interessanti che meritano e non poco.