Arriva subito Nicolò Zaniolo, affare sorprendente

Nicolò Zaniolo lascerà il Galatasaray, c’è una meta del tutto insolita che spiazza anche chi lo seguiva da tempo per l’attacco.

Il fantasista azzurro è pronto a cambiare nuovamente maglia, potrebbe così raggiungere chi lo conosce molto bene e puntare nuovamente a vincere un trofeo. Una soluzione che sta emergendo con forza e beffa le dirette concorrenti.

Il talento c’è sempre, anche se ogni tanto tende un po’ ad andare troppo in letargo. Nicolò Zaniolo è uno di quei calciatori che poteva fare molto di più, ma è stato frenato dagli infortuni nonché da un carattere non certo facile.

Il gossip, la presenza ingombrante della famiglia e alcuni suoi atteggiamenti hanno fatto il resto, tanto da confinarlo a fine gennaio in Turchia, giocando nel Galatasaray senza né infamia e né lode. La meta ottomana però non è stata l’ideale, ora potrebbe concretizzarsi un trasferimento importante e del tutto inatteso sino a qualche settimana fa.

Zaniolo giocherà in Conference, i dettagli del colpo

Zaniolo rimarrà nella storia della Roma per aver segnato il gol nella prima finale di Conference League contro il Feyenoord. La sua griffe sulla partita ha permesso ai giallorossi di vincere un trofeo europeo dopo anni, il suo gol ha fatto esultare milioni di tifosi. Cambiando maglia non ha avuto grande soddisfazioni, ma tornando in Conference potrebbe riaccendersi il suo estro. Un obiettivo del direttore sportivo, il primo nel nuovo accordo da raggiungere: Zaniolo giocherà nell’Aston Villa.

Il club inglese è arrivato settimo in Premier League, strappando il pass per la competizione. Con la probabilità di affrontare la Juventus, l’Aston Villa punta su un mercato importante partendo proprio dal ruolo del direttore sportivo. Lo spagnolo Monchi è pronto alla firma e, proprio per questo, c’è già un obiettivo importante da inseguire come il trequartista azzurro, che giocherebbe in Premier dopo averla rifiutata a gennaio con la maglia del Bournemouth.

Destinazione diversa, in questo caso, ma dal sapore decisamente più affascinante. Monchi e Zaniolo all’Aston Villa, giocando la Conference con l’obiettivo di vincerla facendo rimanere il trofeo in Inghilterra. Nonché con l’ambizione di sfidare le big in Premier, De Zerbi ha insegnato come non bisogna avere paura di andare alla riscossa. Zaniolo in Premier per 30 milioni di euro, i turchi non faranno sconti e la cifra non sembra spaventare il club. Che punterà sull’ex romanista e potrebbe anche fare qualche altra sortita in Serie A con Monchi.