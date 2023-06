Nuovo club dopo il Mondiale: offerta per Casadei

Il centrocampista italiano, Cesare Casadei, potrebbe non restare al Chelsea dopo l’ottimo Mondiale: ecco dove va.

Probabilmente se la vostra squadra del cuore è l’Inter, sapevate già chi fosse Cesare Casadei, anche prima del Mondiale Under 20 conclusosi da poco con la seconda piazza conquistata dall’Italia. Dopo averlo fatto crescere nelle proprie giovanili, furono infatti i nerazzurri a cederlo nell’estate del 2022 al Chelsea, forse con troppa fretta. I Blues, ci hanno fortemente creduto ed hanno puntato su di lui.

Certo, sembra che alla società di Zhang siano arrivati circa 20 milioni per un ragazzo allora di 19 anni, ma ben presto, sembrerebbe che Casadei possa valere di più. Il ravennate classe 2003 intanto, non solo vanta 8 reti in 9 gare con l’Under 20, ma è anche già entrato in campo con l’Under 21 per due volte ed ora è pronto al grande salto.

Nuovo club per Casadei, dopo il Mondiale arriva la firma

Al Chelsea infatti, sarebbe già arrivata una richiesta di prestito secondo le voci pervenute a todofichajes.com e riguarderebbe una squadra di Premier League. Nell’ultima stagione, il centrale di centrocampo era già andato in prestito, finendo al Reading dove ha portato 1 gol in 15 presenze alla prima squadra e 4 reti in 9 partite con le giovanili, in Premier League 2.

Ora, le squadre italiane che fossero interessate a lui dovrebbero però fare in fretta, perché una richiesta ai londinesi sarebbe arrivata dal Centro-Nord dell’Inghilterra. Precisamente, si sarebbe già fatta avanti l’Aston Villa che potrebbe dare una chance importantissima al ragazzo. Una bella intuizione da parte dei Villans che prenderebbero così senza costi se non quelli di ingaggio, il miglior giocatore della Coppa del Mondo Under 20 e Scarpa d’Oro dello stesso torneo, per un anno.

In programmazione per la stagione che verrà, sembra quindi che i leoni di Birmingham abbiano subito pensato a lui, cosa che d’altro canto non dispiacerebbe al Chelsea stesso, per un altro motivo. Oltre a dare la possibilità di crescere all’italiano, ricordiamo che l’Aston Villa giocherà la prossima Conference League, così che Casadei possa anche fare le prime esperienze in coppe europee.

Un Mondiale Under 20 che ha messo infine, in risalto anche le caratteristiche di altri ottimi giovani come Sebastiano Desplanches di proprietà del Vicenza, Mattia Zanotti dell’Inter o calciatori già abbastanza conosciuti come Simone Pafundi, giovanissimo ma con 9 presenze in Serie A alle spalle, Giuseppe Ambrosino del Napoli che però ha trascorso l’ultima stagione in prestito tra Como e Cittadella, e poi di Tommaso Baldanzi che potrebbe anche partire da Empoli per una big.