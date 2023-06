Napoli, tradimento in piena regola: Koulibaly sbarca in un’altra Big italiana

L’Inter è in una fase di riprogettazione in vista del prossimo futuro. Dopo la finale di Champions summit con un occhio anche alle prossime mosse: idea Koulibaly

Seppur non in modo diretto i destini di Napoli ed Inter potrebbero anche intrecciarsi. Il grande protagonista è un ex azzurro tra i più amati degli ultimi 20 anni e risponde al nome di Kalidou Koulibaly. Il forte centrale senegalese con indosso la casacca partenopea si è attestato tra i migliori difensori al mondo, prima di accettare la chiamata del Chelsea dove le cose non sono andate per il verso giusto.

Un anno ai ‘Blues’ ha infatti ridimensionato di molto la stessa percezione di Koulibaly, che ha incontrato non poche difficoltà nell’adattamento ai londinesi ed al campionato inglese. Un rendimento ben al di sotto di quello visto a Napoli, qualche svarione di troppo ed in generale una situazione di squadra disastrosa che ha portato una big come il Chelsea a chiudere la Premier al 12esimo posto e con appena 44 punti messi a referto.

Una stagione quindi da dimenticare per il centrale class 1991 che è già stato accostato a più riprese ad un eventuale ritorno in Serie A, ed in questo caso proprio all’Inter, che si trova in un periodo di cambiamento verso il futuro. Dopo la finalissima di Champions League persa contro il Manchester City i nerazzurri si proiettano già al domani, con Inzaghi e il club protagonisti di un summit buono per tracciare le linee guida.

Tra gli obiettivi anche un rinforzo importante in difesa, al netto delle possibilità economiche, per sostituire Skriniar.

Calciomercato Inter, l’ex Napoli Koulibaly è nel mirino: buoni i rapporti col Chelsea

Sono tanti i capitoli aperti che deve affrontare l’Inter per il prossimo futuro, sia in entrata che in uscita con la squadra che potrebbe parzialmente cambiare. Da Lukaku che Inzaghi vorrebbe confermare, alla necessità di potenziare la difesa.

A tal proposito come evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’ visti gli ottimi rapporti col Chelsea, con il quale sono state spesso in piedi trattative proprio come quella relativa a Lukaku, potrebbe salire in quota una chance Koulibaly.

Crescono le possibilità di vedere un ex Napoli come il senegalese in nerazzurro, lì dove andrebbe a ricoprire il vuoto lasciato da Skriniar. Un autentico ‘tradimento’ per gli azzurri, con i tifosi sempre molto legati alla figura dello stesso Koulibaly.

Non è quindi da escludere che col Chelsea l’Inter possa intavolare anche un doppio affare: la permanenza di Lukaku e l’arrivo dell’ex napoletano.