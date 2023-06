Visione di spalle rovente: Carolina Stramare è da guardare con cautela

Visione di spalle rovente e fan in delirio: spettacolo social di Carolina Stramare, lo scatto è da maneggiare con cura.

Nota al pubblico nostrano per essere diventata Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare si è fatta conoscere ed apprezzare negli ultimi mesi anche grazie alla sua partecipazione al programma Pechino Express.

La modella è una grande tifosa della Juventus e si è spesso parlato di una storia d’amore con il l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, anche se la relazione non è mai stata confermata ufficialmente, così come quella con Christian Maldini, difensore del Lecco. La Stramare non ha mai pensato a queste voci ed ha dato sempre e solo il meglio di sé nel campo della moda e non solo.

Carolina, infatti, è anche un’influencer ed ha collaborato con brand importantissimi come Alfa Romeo, Tezenis e Guess. Inoltre, la modella è anche molto social ed è proprio tramite i suoi profili TikTok e soprattutto Instagram che si fa apprezzare dai fan per la sua travolgente bellezza. E nell’ultimo post, la Stramare ha deciso di regalare l’ennesimo show social, con uno scatto di spalle davvero rovente.

Carolina Stramare da impazzire: lo scatto di spalle è bollente

Via social, Carolina Stramare è divenuta sempre più famosa nel corso negli anni. La modella vanta quasi 15 mila follower su TikTok, mentre su Instagram sono in ben 500 mila a seguirla. Ed è proprio su quest’ultimo che Carolina fa sognare i propri fan con foto che lasciano a bocca aperta e che mandano letteralmente in visibilio. Nell’ultimo post pubblicato, la modella ha deciso davvero di far impazzire i propri fan con uno scatto di spalle che ha regalato uno spettacolo bollente.

Mancano ancora alcuni giorni all’inizio dell’estate, ma per la Stramare è già tempo di primi bagni. La modella ha trascorso la sua giornata su un piccolo yatch dove ne ha approfittato per rinfrescarsi e prendere il sole, regalando poi ai fan uno scatto di spalle che lascia senza fiato. Carolina mette in mostra tutte le forme senza esagerare, ma con sensualità, mentre il suo lato B manda in delirio i suoi follower che nei commenti hanno fatto sentire la loro voce.

Il post ha ottenuto più di 20 mila likes e nei commenti quasi tutti hanno sottolineato quanto la Stramare sia meravigliosa. Altri, invece, l’hanno buttata sul ridere, con un utente che ha scritto come se non si ha uno yatch, non ci si posa permettere una compagnia simile, sottolineando come sia brutto non avere tanti soldi. La modella ha voluto rispondere al commento, dando anche una lezione di umiltà, affermando come nella vita i soldi non siano tutto.

Una risposta molto apprezzata dai fan che sperano in altre foto sullo yatch da parte della Stramare per poter continuare ad ammirare il suo splendore, ben coscienti che certi scatti vanno maneggiati con cura.