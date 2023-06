La decisione è presa: gelo Osimhen, tifosi senza parole

Il futuro di Victor Osimhen tiene sulle spine i tifosi del Napoli, proprio perché i top club avanzano e il club campano teme l’arrembaggio.

Il centravanti nigeriano è diventato il grande desiderio delle squadre europee, tolto Haaland è il miglior attaccante a disposizione tra quelli che potrebbero far svoltare una squadra. Situazione delicata, il bomber vuole precise garanzie.

Il titolo da capocannoniere, lo scudetto e la consacrazione internazionale. Victor Osimhen ha giocato la sua migliore stagione della carriera e la giovane età gioca tutto a suo vantaggio. Il bomber del Napoli è diventato un idolo della Serie A e della città, non è un caso come in terra partenopea torte e maschere con il suo volto sono tra le più ricercate.

Oggetti da collezione per un bomber letale e decisivo. Un attaccante tra i pochi a poter cambiare volto a un team, lo sanno bene anche le grandi d’Europa che lo seguono. Il Napoli sembra essere spalle al muro, Aurelio De Laurentiis dovrà capire cosa fare una volta per tutte.

Osimhen-Napoli, cosa sta succedendo

I gol di Osimhen sono diventati virali, è uno dei pochi attaccanti che segna in tutti i modi possibili e, soprattutto, lo fa con grande spontaneità nel trascinare le difese avversarie con la sua dirompenza. Un bomber così è in pole, non è un caso come continuino i corteggiamenti delle grandi squadre europee, che lo valutano per vincere la prossima Champions. Così, ecco già una prima mossa: il procuratore Roberto Calenda incontrerà ADL, il vertice servirà per capire cosa fare con il centravanti nigeriano.

Un vertice necessario, come riporta il Mattino, in quanto ci sono alcune considerazioni sul futuro da fare e si parte anche da una presa di posizione netta. Osimhen non firmerà il rinnovo, il suo contratto scade fra due anni e non andrebbe a siglare ulteriori accordi con ritocchi per la clausola rescissoria e altro ancora. Una situazione complicata, perché l’attaccante sa bene di essere seguito e nemmeno conviene al Napoli tirare più di tanto la corda.

Il Napoli venderà Osimhen, se arriverà già un’offerta clamorosa, almeno da cento milioni di euro a salire. In questo caso sono due le compagini a seguirlo con assiduità, con obiettivi e motivazioni ben diverse. Il Chelsea dovrà piazzare Lukaku (in direzione Arabia) e puntare con decisione su Osimhen, anche se l’anno senza coppe e con la sola Premier non stuzzica molto il nigeriano. Molto più concreta la pista che lo porterebbe al Paris Saint Germain: giocare per un anno con Mbappè (poi andrà al Real) e in un super team è una prospettiva di gran lunga migliore.