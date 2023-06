Napoli: Lozano venduto a 20 milioni, bloccato il sostituto

Il Napoli ha bisogno di lavorare bene sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita, per ripetersi dopo quanto accaduto in questa stagione, con la conquista dopo 33 anni dello Scudetto. In tal senso è stato raggiunto l’accordo col club di Premier League per Lozano. Bloccato il sostituto.

Come spesso si dice, vincere è molto difficile ma lo è certamente di più ripetersi a certi livelli. In casa Napoli qualche cambiamento sarà del tutto fisiologico e naturale ed arrivano sviluppi importanti in tal senso. Per Lozano, infatti, sta facendo sul serio il West Ham e comunque, a meno di un clamoroso rinnovo, andrà via. E’ stato già individuato ed opzionato il suo sostituto, che arriva dalla Serie A e che, per caratteristiche, può accendere i sogni in grande dei tifosi. Andiamo a vedere le ultime su questa notizia di mercato a dir poco importante.

Lozano via, scelto l’erede

Lozano ha ancora un anno di contratto con il Napoli ma i 4.5 milioni netti che percepisce rappresentano un peso importante per il club. Il club ha chiesto al calciatore di ridursi lo stipendio ma al momento non arrivano segnali relativi al rinnovo. Se si dovesse proseguire così, sarà addio tra le parti. Gli azzurri ne sono consapevoli ed hanno già individuato quello che potrebbe essere il giocatore in grado di colmare lo slot lasciato vuoto dal messicano.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, gli azzurri da tempo si stanno muovendo sulle tracce di Armand Laurientè del Sassuolo, che rappresenta una delle più piacevoli sorprese della stagione appena conclusa. Sulle sue tracce da tempo c’è anche la Roma, che però negli ultimi tempi sembra aver mollato la presa per virare su altri profili. E’ uno dei calciatori più interessanti della Serie A e con il Sassuolo i rapporti sono molto buoni.

Lozano al West Ham, Napoli su Laurientè

Il Napoli valuta seriamente il profilo di Laurientè e l’operazione potrebbe essere finanziata proprio dall’addio di Lozano. La valutazione che ne fa il Napoli è di 20 milioni e tale cifra potrebbe essere reinvestita per il numero 45 del Sassuolo.