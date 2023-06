Sarri beffa il Napoli: colpo Lazio a sorpresa

Il calciomercato inizia pian piano ad accendersi. Tra le squadre più attive troviamo la Lazio, pronta ad accontentare Maurizio Sarri per affrontare al meglio le tre competizioni.

Oltre alle entrate, il club biancoceleste è al lavoro sulle uscite, di cui alcune eccellenti. In ordine, nelle ultime ore è pervenuta nelle stanze di Formello un’offerta shock per Luis Alberto.

L’ Al Duhail, infatti, avrebbe proposto al centrocampista classe 1991 un quinquennale da 8 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 40 milioni. Questa proposta fa riflettere lo spagnolo, che potrebbe decidere di accettare.

Per quanto riguarda il serbo, è oramai risaputo che non è intenzionato a prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2024. Per questo il presidente Claudio Lotito ha riferito all’agente del serbo, Mateja Kezman, di presentarsi con un’offerta da circa 35 milioni di euro. Vista la situazione la dirigenza non ha intenzione di farsi trovare impreparata, tanto da aver individuato il giusto profilo per il centrocampo. A farne le spese può essere il Napoli.

La Lazio si muove, obiettivo individuato: rischio beffa per il Napoli

Viste le possibili partenze di Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto, la Lazio inizia a muoversi alla ricerca di eventuali sostituti.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe messo gli occhi su Lazar Samardzic, ventunenne tedesco di proprietà dell’Udinese. Il centrocampista si è reso protagonista di una grande stagione, che lo ha portato a finire sul taccuini di grandi club nostrani. Tra questi, oltre alla Lazio, troviamo il Napoli, che lo ha individuato per rinforzare la zona centrale del campo. I biancocelesti, però, in caso di cessione di Luis Alberto e Milinkovic Savic, avrebbe la liquidità necessaria per presentarsi a Udine e chiudere l’operazione.

I capitolini non si fermano qui, perché hanno messo nel proprio mirino anche il centrocampista del Besiktas Gedson Fernandes, portoghese classe 1999. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona stagione in Turchia, che lo ha visto realizzare tre reti e fornire sette assist in 36 partite disputate tra campionato e coppa. Si tratterebbe di due acquisti importanti per la Lazio, sia per il presente che per il futuro. I due calciatori accetterebbero di buon grado la destinazione romana, che gli consentirebbe di giocare la prossima Champions League. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con i biancocelesti che si apprestano a viverlo da grandi protagonisti.