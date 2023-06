50 milioni di euro, De Laurentiis beffa il Milan

Il mercato inizia a prendere forma e già ci sono i primi duelli: sembra che De Laurentiis abbia soffiato un obiettivo al Milan.

Napoli e Milan, una bella rivalità sportiva che si protrae sin dai tempi di Maradona e Gullit. Un po’ romantico sembra il fatto che anche ora, dopo 33 anni dall’ultimo successo azzurro, il passaggio di consegna del tricolore avvenga proprio dalle maglie rossonere a quelle Partenopee. Quest’anno però, la musica era diversa.

In Champions League sono stati proprio i Diavoli a far fuori il meritevole Napoli di Spalletti, ma in campionato non c’è mai davvero stata storia. Campioni in carica, i rossoneri hanno persino rischiato di non andare in Champions, mentre i napoletani hanno lasciato tutti dietro, stravincendo il loro campionato. Il Milan però, non vuole arrendersi.

Accordo da 50 milioni: De Laurentiis beffa il Milan

Infatti, la società milanese ha già detto addio a Maldini e Massara, cercando nuove figure che non consentano di sbagliare di nuovo il mercato. Inoltre ci sono già stati parecchi rifiuti nelle scorse ore, anche se per adesso il mercato non è ufficialmente aperto. Asensio non arriverà e quasi certamente, neanche Openda e poi attenti al Napoli. Infatti sembra proprio che sia De Laurentiis ora a voler dare un dispiacere alla squadra rossonera.

Il patron azzurro ha un buon rapporto con la famiglia Pozzo ed infatti ha spesso pescato dall’Udinese. I napoletani starebbero addirittura pensando infatti, ad un doppio colpo, potendo magari contare su pagamenti dilazionati e formule che non graverebbero sul bilancio attuale, ma assicurando ai friulani una spesa di circa 50 milioni. Un’entrata che all’Udinese non dispiacerebbe, ma che appunto, fa entrare ora in ballo anche il Milan.

Da settimane invero, si parla di un interessamento dei rossoneri per Lazar Samardzic, centrocampista offensivo ventunenne in forza ai bianconeri. Ma che da tempo piace proprio al Napoli, che a quanto pare non vorrebbe rinunciarci. L’offerta doppia quindi, riguarderebbe proprio lui, 37 partite e 5 gol nel 2022/23, più l’attaccante Beto, 33 presenze e 10 gol nello scorso campionato. Un duo che scalderebbe sicuramente i cuori del pubblico Partenopeo, anche perché inizialmente potrebbero arrivare entrambi non per partire da titolari.

Un calciatore come Samardzic farebbe davvero comodo a squadre come il Milan in questo momento. I rossoneri hanno perso infatti, Brahim Diaz ed ora cercano un trequartista. Se De Laurentiis accelererà i tempi però, non sarà proprio il forte classe 2002 ad arrivare a San Siro. Intanto ad Udine si preparano già a ricevere sostanziosi assegni.