Napoli, il colpo in attacco arriva dalla Serie A: intesa raggiunta

Il Napoli è al lavoro, in sede di mercato, per allestire una squadra che sia quanto più possibile vicina ai dettami tecnici e tattici di Rudi Garcia. In tal senso si cerca il colpo in attacco e stavolta arriva direttamente dalla Serie A. E si tratta comunque di una sorpresa importante.

Per il Napoli nella giornata di ieri è arrivata l’accelerazione che tutti stavano aspettando ormai da diverse settimane. Mancava, infatti, il nome di quello che sarebbe stato l’allenatore nella prossima stagione ed ora questo enigma è stato sciolto. Alla fine, infatti, Aurelio De Laurentiis ha optato per Rudi Garcia per sostituire Spalletti. Il modulo di partenza è il 4-3-3, ma nonostante ciò vanno apportate delle piccole modifiche e serve rimpiazzare alcuni calciatori in uscita. In tal senso arriva un rinforzo importante in attacco, direttamente dalla Serie A. E si tratta di un colpo importante per la squadra campione d’Italia.

Napoli, colpo in attacco dalla Serie A

In zona offensiva, infatti, sono tanti gli interrogativi che rendono nebuloso il futuro dei partenopei. Il più grande punto di domanda riguarda Osimhen, corteggiato dai più grandi club. Ma guai a sottovalutare anche la posizione di Hirving Lozano. Il suo contratto, infatti, scadrà nel 2024 ed il Napoli chiede al ragazzo un sacrificio. Pesa a bilancio, infatti, il suo ingaggio da 4.5 milioni.

Se non dovesse essere trovato un accordo a stretto giro, il messicano sarebbe messo sul mercato. Per questo il Napoli si sta muovendo d’anticipo ed avrebbe trovato in Serie A quello che potrebbe essere il suo sostituto. Si tratta di Riccardo Orsolini. C’è distanza, infatti, tra domanda ed offerta per il suo rinnovo con il Bologna ed il Napoli è pronto ad assecondare le sue richieste. Si tratta di un profilo che per ragioni tecniche ed economiche sarebbe perfetto per gli azzurri. Trovare l’intesa, quando gli azzurri decideranno di rompere gli indugi, sarà semplice. L’ingaggio rispecchia a pieno i parametri partenopei, così come le richieste del Bologna dovranno essere contenute. L’ex Juve, infatti, ha un solo anno di contratto.

Napoli su Orsolini

A riferire la notizia è il quotidiano “Il Resto del Carlino“, che aggiunge come questa idea agli azzurri sia stata suggerita da Paulo Sousa. Quando, infatti, i partenopei erano in trattativa con l’allenatore della Salernitana, quest’ultimo lo avrebbe indicato come rinforzo gradito per il reparto avanzato azzurro. Da quel momento il Napoli ha continuato a pensare a lui ed ora le pedine si starebbero preparando a muoversi per poi far partire l’assalto decisivo.